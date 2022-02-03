Юрий ВИРТ: «Команда постепенно прогрессирует»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал разгромную победу над сербским «Спартаком» из Суботицы (4:0) в контрольном матче.

«Результат сегодня – не самое главное. Главное – это качество игры. Очень порадовали наши атакующие действия. Создали очень много голевых моментов, забили четыре гола. Команда постепенно прогрессирует. То, что мы хотели видеть и отрабатывали на последних тренировках – перенесли в игру. Меня это радует.

Мы прибавили в скорости и эффективности. Если так дальше будем продолжать – преодолеем проблемы, которые испытывали в первой части сезона», - сказал Вирт.