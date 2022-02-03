Юрий ВИРТ: «Команда постепенно прогрессирует»

Наставник «Вереса» – о разгромной победе в спарринге

  • 03.02.2022 11:33
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Юрий ВИРТ: «Команда постепенно прогрессирует»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал разгромную победу над сербским «Спартаком» из Суботицы (4:0) в контрольном матче.

«Результат сегодня – не самое главное. Главное – это качество игры. Очень порадовали наши атакующие действия. Создали очень много голевых моментов, забили четыре гола. Команда постепенно прогрессирует. То, что мы хотели видеть и отрабатывали на последних тренировках – перенесли в игру. Меня это радует.

Мы прибавили в скорости и эффективности. Если так дальше будем продолжать – преодолеем проблемы, которые испытывали в первой части сезона», - сказал Вирт.

Источник — ФК Верес

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