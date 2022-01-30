Ингулец
1 : 2
ЦСКА 1948 София
30.01.2022, FT

Ингулец начал с поражения учебно-тренировочные сборы в Турции

Команда УПЛ проиграла болгарскому ЦСКА 1948 София со счетом 1:2

  • 30.01.2022 19:05
  • 457 просмотров
  • 1 комментарий
Ингулец начал с поражения учебно-тренировочные сборы в Турции
© ФК Ингулец

«Ингулец» начал с поражения учебно-тренировочные сборы в Турции.

Команда УПЛ проиграла болгарскому ЦСКА 1948 София со счетом 1:2. За «Ингулец» голом отличился Иван Головкин.

Товарищеский матч

Турция, 30 января

«Ингулец» (Украина) – ЦСКА 1948 София (Болгария) – 1:2

Голы: Головкин, 43 – Колев, 10, Русев, 30.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 30.01.2022 20:06
    +1
    Геннадий Головкин в Ингульце!
    Усик в Полесье
    Ломаченко в Черноморец.
    Кличко в Динамо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности