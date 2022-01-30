«Ингулец» начал с поражения учебно-тренировочные сборы в Турции.
Команда УПЛ проиграла болгарскому ЦСКА 1948 София со счетом 1:2. За «Ингулец» голом отличился Иван Головкин.
Товарищеский матч
Турция, 30 января
«Ингулец» (Украина) – ЦСКА 1948 София (Болгария) – 1:2
Голы: Головкин, 43 – Колев, 10, Русев, 30.
Источник — Sport.ua
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