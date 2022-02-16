Львов разошелся миром с клубом из Казахстана в последнем матче на сборах

Львовский «Рух» завершил серию контрольных поединков на учебно-тренировочных сборах в Турции.
16 февраля, во втором спарринге дня, команда УПЛ сыграла в нулевую ничью против клуба «Туран» из Казахстана.
Дальше команда Олега Дулуба возвращается домой, во Львов.
Товарищеский матч
15 февраля, Турция
Львов (Украина) – Туран (Казахстан) – 0:0
Источник — Sport.ua
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