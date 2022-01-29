Трех забитых мячей не хватило — Верес проиграл Карвине

В очередном контрольном матча на учебно-тренировочном сборе «Верес» со счетом 3:4 проиграл чешской «Карвине», которая занимает последнее место в национальном чемпионате.
«Верес» — «Карвина» — 3:4 (1:0)
Голы «Вереса»: М.Шестаков, 38, Сергийчук, 63, с пенальти, Панасенко, 65, с пенальти
«Верес» (1 тайм): Когут — Солдат, Гук, Махнев, Маргарян, Крейда, Кучеров, Дахновский, Г.Пасич, Кобак (на просмотре), М.Шестаков.
«Верес» (2 тайм): Ющишин — Солдат (Панасенко, 63), Мельник, Махнев, Данилюк, Петько, Полюлях, Е.Пасич, Гечев, Гайдучик, Сергийчук.
Источник — ФК Верес
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