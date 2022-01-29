Верес
3 : 4
Карвина
29.01.2022, FT

Трех забитых мячей не хватило — Верес проиграл Карвине

Украинский клуб уступил последней команде чемпионата Чехии

  • 29.01.2022 17:28
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Трех забитых мячей не хватило — Верес проиграл Карвине
© ФК Верес

В очередном контрольном матча на учебно-тренировочном сборе «Верес» со счетом 3:4 проиграл чешской «Карвине», которая занимает последнее место в национальном чемпионате.

«Верес» — «Карвина» — 3:4 (1:0)
Голы «Вереса»: М.Шестаков, 38, Сергийчук, 63, с пенальти, Панасенко, 65, с пенальти

«Верес» (1 тайм): Когут — Солдат, Гук, Махнев, Маргарян, Крейда, Кучеров, Дахновский, Г.Пасич, Кобак (на просмотре), М.Шестаков.
«Верес» (2 тайм): Ющишин — Солдат (Панасенко, 63), Мельник, Махнев, Данилюк, Петько, Полюлях, Е.Пасич, Гечев, Гайдучик, Сергийчук.

Источник — ФК Верес

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