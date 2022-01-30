Верес
3 : 4
Карвина
29.01.2022, FT

Юрий ВИРТ: «Четыре пропущенных гола — следствие наших ошибок»

Наставник «Вереса» подвел итоги поражения от «Карвины» (3:4)

  • 30.01.2022 21:19
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Юрий ВИРТ: «Четыре пропущенных гола — следствие наших ошибок»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился впечатлениями от поражения своей команды в товарищеском матче с чешской «Карвиной» (3:4).

«Можно сказать, что игра состояла из двух таймов. В первом тайме мы выиграли минимальным счетом, но качеством игры я остался недоволен. Было мало остроты впереди. Мы создали только один момент, который и реализовали. В перерыве я попросил играть агрессивнее в атаке.

То, что мы пропустили четыре гола во втором тайме — это больше следствие наших индивидуальных ошибок в элементарных ситуациях. Хорошо, что это товарищеская игра, и мы сможем в будущем исправить эти ошибки», — сказал Вирт.

Источник — Футбол 1/2/3

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