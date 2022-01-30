Юрий ВИРТ: «Четыре пропущенных гола — следствие наших ошибок»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился впечатлениями от поражения своей команды в товарищеском матче с чешской «Карвиной» (3:4).

«Можно сказать, что игра состояла из двух таймов. В первом тайме мы выиграли минимальным счетом, но качеством игры я остался недоволен. Было мало остроты впереди. Мы создали только один момент, который и реализовали. В перерыве я попросил играть агрессивнее в атаке.

То, что мы пропустили четыре гола во втором тайме — это больше следствие наших индивидуальных ошибок в элементарных ситуациях. Хорошо, что это товарищеская игра, и мы сможем в будущем исправить эти ошибки», — сказал Вирт.