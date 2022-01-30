Львов
0 : 1
Раднички
30.01.2022, FT

Львов проиграл в Турции сербскому клубу Раднички

7 февраля «Львов» проведет спарринг с румынской командой «Чиксереда»

  • 30.01.2022 20:49
  • 366 просмотров
  • 2 комментария
Львов проиграл в Турции сербскому клубу Раднички
© ФК Львов

Клуб УПЛ «Львов» на учебно-тренировочных сборах в Турции 30 января провел очередной спарринг.

Соперником львовян был сербский клуб «Раднички». Украинская команда проиграла матч со счетом 0:1.

Следующий спарринг «Львов» проведет 7 февраля – с румынской командой «Чиксереда».

Товарищеский матч

30 января, Турция

Львов (Украина)  Раднички (Сербия) – 0:1

Львов: Ильющенков, Романчук, Драме, Лека, Грисьо, Бусько, Довгий, Васильев, Политыло, Мышенко, Ременяк.

На замену выходили: Фране, Семенив, Мия, Костык, игрок на просмотре, Зозуля, Крушинский.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 30.01.2022 21:13
    0
    Фек@л є фек@л)
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 30.01.2022 21:04
    -1
    Ссылка
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