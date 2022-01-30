Львов проиграл в Турции сербскому клубу Раднички

Клуб УПЛ «Львов» на учебно-тренировочных сборах в Турции 30 января провел очередной спарринг.
Соперником львовян был сербский клуб «Раднички». Украинская команда проиграла матч со счетом 0:1.
Следующий спарринг «Львов» проведет 7 февраля – с румынской командой «Чиксереда».
Товарищеский матч
30 января, Турция
Львов (Украина) – Раднички (Сербия) – 0:1
Львов: Ильющенков, Романчук, Драме, Лека, Грисьо, Бусько, Довгий, Васильев, Политыло, Мышенко, Ременяк.
На замену выходили: Фране, Семенив, Мия, Костык, игрок на просмотре, Зозуля, Крушинский.
Источник — Sport.ua
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