Черноморец уверенно обыграл Дордой

На учебно-тренировочном сборе в Турции одесский «Черноморец» в товарищеском поединке обыграл «Дордой» из Кыргызстана со счетом 3:1.
После матча «Черноморец» вернется в Украину, где завершит подготовку ко второй части сезона.
«Черноморец» — «Дордой» — 3:1
Голы: Морозюк, 12, Мартинович, 26, Путря, 56 — ?
Источник — Instagram
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