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Черноморец отменил спарринг с Дилой

Одесситы уже нашли себе нового соперника

  • 13.02.2022 16:09
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Черноморец отменил спарринг с Дилой
© ФК Черноморец

«Черноморец» официально сообщил об отмене контрольного матча против грузинской «Дилы», который был запланирован на сегодня, 13 февраля. Решение было принято по взаимной договоренности клубов.

Одесский клуб уже нашел себе нового соперника. Им станет 13-кратный чемпион Кыргызстана «Дордой» (Бишкек). Матч состоится 17 февраля, начало – в 15:30 по Киеву.

Источник — ФК Черноморец

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