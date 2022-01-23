Александрия проиграла польскому клубу первый матч на сборах

23 января украинская команда «Александрия» провела первый контрольный поединок на сборах в Турции.
Команда УПЛ проиграла польскому клубу «Заглембе» со счетом 1:2. Все голы были забиты в первом тайме.
Товарищеский матч, 23 января
Александрия (Украина) – Заглембе (Польша) – 1:2
Голы: Авагимян, 45 – Подлински, 11, Пиенко, 23.
Источник — Sport.ua
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