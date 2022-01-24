В контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции «Александрия» проиграла польскому «Заглембе» со счетом 1:2.
Источник — Sport.ua
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- Баскетбол
В контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции «Александрия» проиграла польскому «Заглембе» со счетом 1:2.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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