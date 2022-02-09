Второй матч за день. Заря добыла победу в контрольном поединке

«Заря» в контрольном матче на сборе в Турции обыграла латвийскую «Валмиеру» со счетом 2:1. Голы забивали Хомченовский и Овусу.
Ранее сегодня команда сыграла вничью с «Металлургом» из Узбекистана.
Заря - Валмиера 2:1
Голы: Хомченовский, 28, Овусу, 31
Заря: Шевченко (Мацапура, 65), Данченко, Имереков, Вернидуб, Жуниньо, Цвек, Назарина, Хомченовский, Булеца, Овусу (Гладкий, 65), Шахаб
Источник — Sport.ua
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