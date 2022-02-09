Заря
2 : 1
Валмиера
09.02.2022, FT

Второй матч за день. Заря добыла победу в контрольном поединке

Команда Скрипника провела две встречи за день

  • 09.02.2022 20:53
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Второй матч за день. Заря добыла победу в контрольном поединке
© zarya-lugansk.com

«Заря» в контрольном матче на сборе в Турции обыграла латвийскую «Валмиеру» со счетом 2:1. Голы забивали Хомченовский и Овусу.

Ранее сегодня команда сыграла вничью с «Металлургом» из Узбекистана.

Заря - Валмиера 2:1
Голы: Хомченовский, 28, Овусу, 31

Заря: Шевченко (Мацапура, 65), Данченко, Имереков, Вернидуб, Жуниньо, Цвек, Назарина, Хомченовский, Булеца, Овусу (Гладкий, 65), Шахаб

Источник — Sport.ua

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