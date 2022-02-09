Заря не смогла обыграть Металлург из Узбекистана

Луганская «Заря» в рамках тренировочных сборов в Турции 9 февраля провела контрольный матч с футбольным клубом «Металлург» из Узбекистана.

Встреча закончилась со счетом 2:2.

Контрольные матчи

«Заря» - «Металлург» (Узбекистан) - 2:2

Голы у «Зари»: Алефиренко, 89, Абдулоев, 90.

Отметим, что в этот же день в 16:30 «Зарю» ожидает поединок с латвийской «Валмиерой».