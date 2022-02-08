Заря проведет два товарищеских матч за один день

Луганскую «Зарю» ожидают два товарищеских матча в один день — 9 февраля. Согласно программе сборов, 12 и 16 февраля команда тоже проведет по две совместных тренировки в один день.
Утром 9 февраля «Заря» сыграет с футбольным клубом «Металлург» из Узбекистана. Начало встречи в 10:30 по Киеву.
В 16:30 «Зарю» ожидает поединок с латвийской «Валмиерой».
Источник — ФК Заря
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