Заря проведет два товарищеских матч за один день

Луганскую «Зарю» ожидают два товарищеских матча в один день — 9 февраля. Согласно программе сборов, 12 и 16 февраля команда тоже проведет по две совместных тренировки в один день.

Утром 9 февраля «Заря» сыграет с футбольным клубом «Металлург» из Узбекистана. Начало встречи в 10:30 по Киеву.

В 16:30 «Зарю» ожидает поединок с латвийской «Валмиерой».