Ворскла вышла из отпуска

Футболисты полтавской «Ворсклы» вышли из отпуска и включились в работу. После рабочего совещания, в котором приняли участие руководители клуба, состоялась традиционная первая всеобщая пробежка в чаше главной арены города.
После этого футболистов ждал визит в фитнес-клуб. Пока нет в обойме игроков, занимающихся индивидуально: Венсана Тилля и Руслана Степанюка.
О первых потенциальных новичках коллектива, скорее всего, станет известно уже после прилета команды на зарубежный сбор в Турцию.
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Источник — ФК Ворскла
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