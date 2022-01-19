Ворскла вышла из отпуска

Полтавская команда приступила к тренировкам

  • 19.01.2022 11:18
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Ворскла вышла из отпуска
© ФК Ворскла Полтава

Футболисты полтавской «Ворсклы» вышли из отпуска и включились в работу. После рабочего совещания, в котором приняли участие руководители клуба, состоялась традиционная первая всеобщая пробежка в чаше главной арены города.

После этого футболистов ждал визит в фитнес-клуб. Пока нет в обойме игроков, занимающихся индивидуально: Венсана Тилля и Руслана Степанюка.

О первых потенциальных новичках коллектива, скорее всего, станет известно уже после прилета команды на зарубежный сбор в Турцию.

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Источник — ФК Ворскла

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