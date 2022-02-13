Александрия
1 : 1
Торпедо Кутаиси
13.02.2022, FT

Александрия сыграла вничью с грузинским Торпедо

Товарищеский поединок завершился со счетом 1:1

  • 13.02.2022 17:33
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Александрия сыграла вничью с грузинским Торпедо
© ФК Александрия

Украинская «Александрия» провела очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. «Александрия» сыграла вничью с «Торпедо» из Кутаиси (1:1).

«Александрия» — «Торпедо» — 1:1
Голы: Демченко, 12 — ?, 28, с пенальти

«Александрия»: Горох — Бабогло, Калюжный, Спинелли, Третьяков, Мирошниченко, Калитвинцев, Дришлюк, Демченко, Цуриков, Дубра
Запасные: Ермаков, Кожушко, Авагимян, Мустафаев, Одарюк, Сытников, Бондаренко, Андрейчук, Устименко

Источник — ФК Александрия

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