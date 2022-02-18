Ингулец
1 : 1
Видзев Лодзь
18.02.2022, FT

Ингулец разошелся миром с польским клубом Видзев

Итоговый счет 1:1 полностью отвечает событиям на поле

  • 18.02.2022 22:19
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Ингулец разошелся миром с польским клубом Видзев
© ФК Ингулец. Лавриненко и Петраков

Клуб УПЛ «Ингулец» сыграл в результативную ничью с польским «Видзевом» из Лодзя. Итоговый счет 1:1 полностью отвечает событиям на поле.

В первом тайме голов забито не было, и все самое интересное осталось на второй. При совершенно равной борьбе на 57-й минуте «Видзев» после подачи из углового в сутолоке затолкал мяч в ворота. Но уже через две минуты «Ингулец» отыгрался. Родни Антви протащил мяч с фланга и ударом с 11 метров расстроил голкипера поляков.

Это был последний контрольный матч «Ингульца» перед началом второй части чемпионата, далее команду ждет первая официальная встреча в этом году против киевского «Динамо».

Товарищеский матч

18 февраля, Турция

Ингулец (Украина) – Видзев (Лодзь, Польша) – 1:1

Голы: Антви, 59 – игрок Видзева, 57.

Источник — ФК Ингулец

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