Ингулец разошелся миром с польским клубом Видзев

Клуб УПЛ «Ингулец» сыграл в результативную ничью с польским «Видзевом» из Лодзя. Итоговый счет 1:1 полностью отвечает событиям на поле.
В первом тайме голов забито не было, и все самое интересное осталось на второй. При совершенно равной борьбе на 57-й минуте «Видзев» после подачи из углового в сутолоке затолкал мяч в ворота. Но уже через две минуты «Ингулец» отыгрался. Родни Антви протащил мяч с фланга и ударом с 11 метров расстроил голкипера поляков.
Это был последний контрольный матч «Ингульца» перед началом второй части чемпионата, далее команду ждет первая официальная встреча в этом году против киевского «Динамо».
Товарищеский матч
18 февраля, Турция
Ингулец (Украина) – Видзев (Лодзь, Польша) – 1:1
Голы: Антви, 59 – игрок Видзева, 57.
Источник — ФК Ингулец
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