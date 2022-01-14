ФОТО. Футболисты Динамо вышли из отпуска и прошли медобследование

В пятницу, 14 января, завершился отпуск у игроков первой команды «Динамо», длившийся почти месяц. Традиционно перед возобновлением тренировочного процесса в первые несколько рабочих дней динамовцы проходят плановое медобследование в клинике «Добробут».

Как всегда, команда была поделена на две группы игроков, часть из которых прошла медобследование в пятницу, а другая – в субботу. Динамовцы начали съезжаться в клинику около восьми часов утра. В первый день на медосмотр прибыло 15 украинских футболистов: Александр Андриевский, Денис Бойко, Валентин Моргун, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Илья Забарный, Александр Караваев, Богдан Леднев, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Александр Тымчик, Виктор Цыганков, Артем Шабанов, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев. Остальные игроки пройдут медосмотр завтра.

Накануне команда сдала плановые тесты на COVID-19, все результаты — отрицательные.

Медобследование в этом году не отличалось от предыдущих и было привычным и традиционным. В порядке очереди игроки заходили в кабинеты профильных врачей – невропатолога, терапевта, офтальмолога, лора. Также футболистам сделали эхокардиографию, комплексное УЗИ брюшной полости, сердца, щитовидной железы, органов малого таза, а также сканирование сосудов головы и шеи и рентген грудной клетки.

Они сдали весь спектр анализов, измерили давление и антропометрические данные. Все прошли обычную плановую диспансеризацию, охватывающую лабораторные исследования и ультразвуковые, а также консультации узких специалистов.

Теперь результаты обследования будут обрабатываться в течение нескольких дней, после чего они будут переданы клубным врачам. Другие функциональные исследования и тесты могут проводиться непосредственно на клубной базе, для этого есть все необходимые условия и необходимое оборудование.

В пятницу вечером динамовцы, проходившие медобследование, проведут тренировку на базе в Конче-Заспе. У другой группы было и утреннее занятие. Также две тренировки запланированы и на завтра. В этот день плановое медобследование пройдет вторая группа динамовцев. 17 января, команда отправится на сбор в Испанию, первый этап подготовки к возобновлению сезона будет длиться 10 дней.