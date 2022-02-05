Селезнев забил, Минай провел первый матч на сборе

«Минай» сообщил, что провел первый матч на сборе в Турции. Команда Владимира Шарана сыграла вничью 1:1 с польским «Медзем»
Гол в составе украинской команды с пенальти забил Евгений Селезнев. Клуб не опубликовал состав.
7 февраля «Минай» сыграет с «Пахтакором».
Минай - Медзь 1:1
Гол: Селезнев (с пен)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.