Селезнев забил, Минай провел первый матч на сборе

Команда сыграла вничью

  • 05.02.2022 18:35
  • 522 просмотра
  • 2 комментария
Селезнев забил, Минай провел первый матч на сборе
© fcminaj.com

«Минай» сообщил, что провел первый матч на сборе в Турции. Команда Владимира Шарана сыграла вничью 1:1 с польским «Медзем»

Гол в составе украинской команды с пенальти забил Евгений Селезнев. Клуб не опубликовал состав.

7 февраля «Минай» сыграет с «Пахтакором».

Минай - Медзь 1:1
Гол: Селезнев (с пен)

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
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    movkli, 05.02.2022 18:41
    +1
    засчитать в рекорд)
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    hanter83, 05.02.2022 18:38
    +1
    ай,да ЦАРЬ!!!!!🤣🤣
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