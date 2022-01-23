Голевая ничья. Заря выдала яркий матч на сборе, Громов вернулся в состав

«Заря» на сборе в Турции провела третий контрольный матч. Соперником был «Актобе», а поединок завершился со счетом 2:2.

В составе команды Виктора Скрипника забивали Гладкий и Овусу, а у соперника дубль оформил Балашов.

Отметим возвращение в состав Артема Громова.

Заря - Актобе 2:2

Голы: Гладкий, 4, Овусу, 52 - Балашов, 14, 18

Заря (1-й тайм): Мацапура, Фаворов, Алибеков, Имереков, Жуниньо, Скорко, Хлань, Хомченовский, Смиян, Аблуллаев, Гладкий

Заря: (2-й тайм): Мацапура (Жилкин, 61), Алефиренко, Вернидуб, Снурницыг, Байрук, Нагнойный, Назарина, ГРомов, Булеца, Гильерме, Овусу