Голевая ничья. Заря выдала яркий матч на сборе, Громов вернулся в состав

«Заря» на сборе в Турции провела третий контрольный матч. Соперником был «Актобе», а поединок завершился со счетом 2:2.
В составе команды Виктора Скрипника забивали Гладкий и Овусу, а у соперника дубль оформил Балашов.
Отметим возвращение в состав Артема Громова.
Заря - Актобе 2:2
Голы: Гладкий, 4, Овусу, 52 - Балашов, 14, 18
Заря (1-й тайм): Мацапура, Фаворов, Алибеков, Имереков, Жуниньо, Скорко, Хлань, Хомченовский, Смиян, Аблуллаев, Гладкий
Заря: (2-й тайм): Мацапура (Жилкин, 61), Алефиренко, Вернидуб, Снурницыг, Байрук, Нагнойный, Назарина, ГРомов, Булеца, Гильерме, Овусу
Источник — ФК Заря
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