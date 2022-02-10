Верес проиграл боснийскому клубу в контрольном матче

В четверг, 10 февраля, «Верес» провел очередной товарищеский матч в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора.
На этот раз соперником ровенчан был футбольный клуб «Вележ» из Боснии и Герцеговины. Игра завершилась поражение украинского клуба. В составе «Верес» забивали Виталий Дахновский и Сергей Панасенко.
Следующий матч «Верес» проведет 12 февраля против «Черноморца» в рамках турнира Winter Cup 2022.
Товарищеский матч
«Верес» – «Вележ» – 2:3
Источник — ФК Верес
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