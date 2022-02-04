Металлист
3 : 3
(6:5)
Черноморец
04.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Едва спаслись. Металлист вырвал победу над Черноморцем в серии пенальти

Харьковская команда избежала поражения благодаря голу Риаскоса в концовке второго тайма

  • 04.02.2022 21:22
  • 4267 просмотров
  • 75 комментариев
Едва спаслись. Металлист вырвал победу над Черноморцем в серии пенальти
© ФК Металлист

В поединке товарищеского турнира Winter Cup 2022 харьковский «Металлист» обыграл одесский «Черноморец» в серии пенальти со счетом 6:5.

Основное время завершилось ничьей 3:3, причем «Металлист» спасся от поражения благодаря голу Брайана Риаскоса на 92-й минуте встречи.

«Металлист» — «Черноморец» — 3:3 (по пенальти 6:5)
Голы: Харрис, 11, Вандерсон, 58, в свои ворота, Риаскос, 90+2 — Цонев, 20, 69, Юсов, 45, с пенальти

«Металлист»: Рыбка, Романюк (Мурза, 81), Мизюк, Федорив (к), Горбунов, Сарапий (Чидомере, 83), Демченко, Касарес (Балули, 46), Траоре (Пейшото, 33), Харрис, Риаскос.
«Черноморец»: Паст, Брагару, Вандерсон, Мартинович, Цитаишвили, Кравченко (к), Цонев, Кузык, Юсов (Морозюк, 82), Пожег Ванцаш, Русин (Петков, 72).

Предупреждения: Пейшото, 56; Демченко, 80 — Кравченко, 35; Мартинович, 56; Цонев, 78

Источник — ФК Металлист

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Etana, 04.02.2022 21:26
    +8
    Шикарный матч. И очень наглядно показал слабые места Металлиста. При отличной атакющей линии, защита - дно. Даже не знаю, тренерская это недоработка или защитники тугодумы. Что первый, что третий гол стали следствием тупости защиты. В первом эпизоде защитников Металлиста зажали с мячем у края поля и мяч надо было просто выносить, а не пытаться играть в короткий пасс! Перед третьим голом Федорив вообще просто застыл с мячом на линии своей штрафной(у него там что винда в голове перезагружалась?), хотя в метре от него стояло сразу несколько игроков Черноморца. Опять же надо было просто вынести мяч куда подальше. Он же походу и с офсайтом(который арбитр не заметил) стормозил, не встав в линию. И это опытнейший игрок 34 года, Капитан команды! Что он вообще делает в команде?
    А Черноморец молодцом. Здорово сыграл. Проход Цитаишвили это вообще нечто было.
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    online
    avk2307, 04.02.2022 22:11 (изменен)
    +4
    Главный вывод после этого матча:
    Металлист еще далеко не гроза авторитетов для УПЛ.
    По моему мнению из четырех легионеров только один находится в физических кондициях УПЛ.
    Остальные , пока к сожалению, уровень первой лиги.
    Ну может подтянутся.
    А Черноморец, как и в первом кругеУПЛ ни для кого легким соперником не будет ...
    Игра хорошая получилась, правда
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    online
    Григорий Гетьман, 04.02.2022 22:05
    +4
    ZportUA, 04.02.2022 22:04
    А то, что судья сорвал выход одесситов один на один, нарисовав оффсайд, когда игрок Металлиста2021 был на два метра ближе к воротам не хочешь вспоминать? А это при счёте 3-2 было
    Ты такое убогое, что даже в товарищеском матче пытаешься найти подсуживания в сторону Металлиста. Вот наверное ты обиженый по жизни, раз сидишь на ветке команды, которая тебя вроде как не интересует, и строчишь кучу комментов.
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    24586marrr, 04.02.2022 22:04 (изменен)
    +4
    Обе команды молодцы. Матч интересный. Спасибо одесситам!!!! PS Как же я соскучился за матчами Черноморца и Металлиста...
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    online
    Вячеслав Федак, 04.02.2022 22:02
    +4
    Спасибо организаторам!Интересно.По матчу.Пенальти "нарисованный".Две отмашки по лицу и остановка за подбородок со стороны "морячков".Не хорошо.В официальном матче эти нарушения играли бы ключевую роль как и ошибки арбитра. Отдельно хочу по Кравченко сказать-как был пед@р@с@м так и остался!Пердянская душа.Наступил больно на ногу Демченко и даже не извинился.
    Металлист нужно собирать "до кучи".Есть месяц.Переходим на другой уровень.Там проходных матчей не будет.Удачи нам!
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    online
    Sasha_Kup, 04.02.2022 21:31
    +4
    Вообще турнирчик пойдет, посмотрел 2 матча с удовольствием В будущем бы Топчиков подтянуть, вообще норм бы было)
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    online
    ___FunnyCat, 04.02.2022 21:28
    +4
    Ну норм так матчик
    Потенциально + 2 крепких команды в УПЛ!
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    online
    Григорий Гетьман, 04.02.2022 22:07
    +3
    Aleks04, 04.02.2022 22:05
    Чистый офсайд в ворота МКГ не засчитали, так бы уже летели 2-4 от обновлённого Черика
    ОО, и пердяне тут как тут.
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    online
    Григорий Гетьман, 04.02.2022 22:00
    +3
    ZportUA, 04.02.2022 21:46
    Ты про Металлист1925 или про Металлист2021?
    А чего "2021"? Ты где в названии клуба увидел эти цифры, или после боярышника и не такое почудится?
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    Ivan Vismutenko, 04.02.2022 21:59 (изменен)
    +3
    Лично мне такой турнир нравится. Особенно эта игра и развязка. Ну и хорошо, что без добавки. Давно не видел такого мастерского исполнения 11 метров, пока один не стратил.
    И вот к матчу Украины в футзале... Тут 3 раза пробивали по центру! И все забили. Так же и Шотурма имел право на такое исполнение.
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    online
    ___FunnyCat, 04.02.2022 21:38
    +3
    Face Control, 04.02.2022 21:37
    Ты права, Металлист скоро вас, автобусников снова начнёт е.
    Тебе кучу аккаунтов перебанили на ветке онлайна
    Не расстраивайся , у тебя же ещё много
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    24586marrr, 04.02.2022 22:32
    +2
    ZportUA, 04.02.2022 22:17
    За 100 лет ни одного трофея. Такого наверное в истории футбола не было. Но металлисту2021 пока год))
    Кубок СССР ... Куча бронз, серебро ЧУ ... но тебе ж все равно... тебе главное погадить и вызвать срачь в ветке))) иди домой...учи историю... завтра в школу...
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    online
    agins, 04.02.2022 22:23
    +2
    Григорий Гетьман, 04.02.2022 22:04
    Клуб основан в 1925 году. А если ты пишешь о годе возрождения, то даже тут ты промахнулся
    О каком возрождении!? Официально клуб Металист основан в 2019 году, плюс минус год.... хрен пойми как вы раньше назывались в аматорах...
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 04.02.2022 22:17
    +2
    Ivan Vismutenko, 04.02.2022 22:05
    Команда дончан U-19 неожиданно провела контрольный матч с будапештским МТК и уступила.
    Товарищеский матч
    МТК – Шахтер U-19 – 3:0
    Голы: Миовски, 11, 82, Микньоцки, 24,
    Сборы коллектива из Будапешта завершались. Даже в последний день МТК решил нагрузить игроков, а потому провел спарринг с Шахтером. Пресс-служба венгров назвала поединок "неофициальным тренировочным".
    https://football24.ua/ru/ukraina_tag50819/
    Гугл матч относит к взрослой команде
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    online
    Григорий Гетьман, 04.02.2022 22:04
    +2
    ZportUA, 04.02.2022 22:01
    Клуб основан в 2021 году.
    Клуб основан в 1925 году. А если ты пишешь о годе возрождения, то даже тут ты промахнулся
    Ссылка
    online
    Шубы в цене, 04.02.2022 22:03
    +2
    ___FunnyCat, 04.02.2022 21:55
    А как шахтер бездомный 0-3 12 команде Венгрии проиграл , а потом ещё позорно попытался это на ю19 свалить
    Нужно же на 100 миллионов лавочников понабирать
    Ты когда уже на работу устроишься ?Каждый день тебя все пинают ,а ты бестолочь сидишь на ножке стула и оргазм ловишь.
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    Met_Kh, 04.02.2022 21:59
    +2
    ___FunnyCat, 04.02.2022 21:56
    Федя я же тебе чётко описал предмет спора
    Ты слился, а теперь оправдываешься неумело . Зови ботов на помощь срочно
    опять врет , ты че такое брехливое ? ты же тварь писала с хуторянами этот турнир никому не интересен все будут смотреть этот клоунский футзал , а я тебе сказал твой футзал это очко большинство будет смотреть Металл и онлайн в ютубе будет не меньше 30к , че чучело не так было ?
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    online
    Aleks04, 04.02.2022 21:45
    +2
    Обычно в УПЛ 5, с натяжкой 6 конкурентоспособнобных клубов, но уже в следующем году их количество увеличится вдвое. Реально интересно будет посмотреть, УПЛ выходит из спячки
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    online
    Вячеслав Федак, 04.02.2022 22:35
    +1
    Для додиков)
    Металлист Харьков обладатель Кубка СССР 1987/88г.г.
    Шестикратный бронзовый призёр ЧУ!
    Серебряный призёр ЧУ.
    Четверть финалист Кубка УЕФА.
    С приходом А Ярославского Металлист с 217 места в европейском рейтинге футбольных клубов поднялся на 31 место!Обогнав Динамо и Днепр.
    Дальше будет больше;)Спокойного сна у "друзяк " точно не будет!
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    online
    ___FunnyCat, 04.02.2022 22:19
    +1
    Шубы в цене, 04.02.2022 22:03
    Ты когда уже на работу устроишься ?Каждый день тебя все пинают ,а ты бестолочь сидишь на ножке стула и оргазм ловишь.
    Зачем ты свою кормилицу на аватарку поставил ?
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