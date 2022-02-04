Едва спаслись. Металлист вырвал победу над Черноморцем в серии пенальти

В поединке товарищеского турнира Winter Cup 2022 харьковский «Металлист» обыграл одесский «Черноморец» в серии пенальти со счетом 6:5.

Основное время завершилось ничьей 3:3, причем «Металлист» спасся от поражения благодаря голу Брайана Риаскоса на 92-й минуте встречи.

«Металлист» — «Черноморец» — 3:3 (по пенальти 6:5)

Голы: Харрис, 11, Вандерсон, 58, в свои ворота, Риаскос, 90+2 — Цонев, 20, 69, Юсов, 45, с пенальти

«Металлист»: Рыбка, Романюк (Мурза, 81), Мизюк, Федорив (к), Горбунов, Сарапий (Чидомере, 83), Демченко, Касарес (Балули, 46), Траоре (Пейшото, 33), Харрис, Риаскос.

«Черноморец»: Паст, Брагару, Вандерсон, Мартинович, Цитаишвили, Кравченко (к), Цонев, Кузык, Юсов (Морозюк, 82), Пожег Ванцаш, Русин (Петков, 72).

Предупреждения: Пейшото, 56; Демченко, 80 — Кравченко, 35; Мартинович, 56; Цонев, 78