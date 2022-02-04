Едва спаслись. Металлист вырвал победу над Черноморцем в серии пенальти

В поединке товарищеского турнира Winter Cup 2022 харьковский «Металлист» обыграл одесский «Черноморец» в серии пенальти со счетом 6:5.
Основное время завершилось ничьей 3:3, причем «Металлист» спасся от поражения благодаря голу Брайана Риаскоса на 92-й минуте встречи.
«Металлист» — «Черноморец» — 3:3 (по пенальти 6:5)
Голы: Харрис, 11, Вандерсон, 58, в свои ворота, Риаскос, 90+2 — Цонев, 20, 69, Юсов, 45, с пенальти
«Металлист»: Рыбка, Романюк (Мурза, 81), Мизюк, Федорив (к), Горбунов, Сарапий (Чидомере, 83), Демченко, Касарес (Балули, 46), Траоре (Пейшото, 33), Харрис, Риаскос.
«Черноморец»: Паст, Брагару, Вандерсон, Мартинович, Цитаишвили, Кравченко (к), Цонев, Кузык, Юсов (Морозюк, 82), Пожег Ванцаш, Русин (Петков, 72).
Предупреждения: Пейшото, 56; Демченко, 80 — Кравченко, 35; Мартинович, 56; Цонев, 78
Источник — ФК Металлист
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А Черноморец молодцом. Здорово сыграл. Проход Цитаишвили это вообще нечто было.
Металлист еще далеко не гроза авторитетов для УПЛ.
По моему мнению из четырех легионеров только один находится в физических кондициях УПЛ.
Остальные , пока к сожалению, уровень первой лиги.
Ну может подтянутся.
А Черноморец, как и в первом кругеУПЛ ни для кого легким соперником не будет ...
Игра хорошая получилась, правда
Металлист нужно собирать "до кучи".Есть месяц.Переходим на другой уровень.Там проходных матчей не будет.Удачи нам!
Потенциально + 2 крепких команды в УПЛ!
И вот к матчу Украины в футзале... Тут 3 раза пробивали по центру! И все забили. Так же и Шотурма имел право на такое исполнение.
Не расстраивайся , у тебя же ещё много
Товарищеский матч
МТК – Шахтер U-19 – 3:0
Голы: Миовски, 11, 82, Микньоцки, 24,
Сборы коллектива из Будапешта завершались. Даже в последний день МТК решил нагрузить игроков, а потому провел спарринг с Шахтером. Пресс-служба венгров назвала поединок "неофициальным тренировочным".
https://football24.ua/ru/ukraina_tag50819/
Нужно же на 100 миллионов лавочников понабирать
Ты слился, а теперь оправдываешься неумело . Зови ботов на помощь срочно
Металлист Харьков обладатель Кубка СССР 1987/88г.г.
Шестикратный бронзовый призёр ЧУ!
Серебряный призёр ЧУ.
Четверть финалист Кубка УЕФА.
С приходом А Ярославского Металлист с 217 места в европейском рейтинге футбольных клубов поднялся на 31 место!Обогнав Динамо и Днепр.
Дальше будет больше;)Спокойного сна у "друзяк " точно не будет!
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