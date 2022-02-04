В поединке товарищеского турнира Winter Cup 2022 харьковский «Металлист» обыграл одесский «Черноморец» (3:3, 6:5 по пенальти).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металлист» — «Черноморец» — 3:3 (по пенальти 6:5)
Голы: Харрис, 11, Вандерсон, 58, автогол, Риаскос, 90+2 — Цонев, 20, 69, Юсов, 45, с пенальти
Обзор матча
Серия пенальти
События матча
|90+6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Чидомере (Металлист).
|90+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Цитаишвили (Черноморец).
|90+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кадим Харрис (Металлист).
|90+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Борислав Цонев (Черноморец).
|90+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Пейшоту (Металлист).
|90+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Руди Пожег (Черноморец).
|90+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Фарес Балули (Металлист).
|90+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Кравченко (Черноморец).
|90+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Федорив (Металлист).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Риаскос (Металлист).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Борислав Цонев (Черноморец).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Касарес (Металлист).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Юсов (Черноморец).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Борислав Цонев (Черноморец).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Кадим Харрис (Металлист).
Источник — Футбол 1/2/3
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