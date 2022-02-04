Металлист
3 : 3
(6:5)
Черноморец
04.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист — Черноморец — 3:3 (по пенальти 6:5). Видео голов и обзор матча

Харьковская команда вырвала победу в серии пенальти на Winter Cup 2022

  • 04.02.2022 22:05
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Металлист — Черноморец — 3:3 (по пенальти 6:5). Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист

В поединке товарищеского турнира Winter Cup 2022 харьковский «Металлист» обыграл одесский «Черноморец» (3:3, 6:5 по пенальти).

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Металлист» — «Черноморец» — 3:3 (по пенальти 6:5)
Голы: Харрис, 11, Вандерсон, 58, автогол, Риаскос, 90+2 — Цонев, 20, 69, Юсов, 45, с пенальти

Обзор матча

Серия пенальти

События матча
90+6' ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Чидомере (Металлист).
90+5' ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Цитаишвили (Черноморец).
90+4' ГОЛ ! С пенальти забил Кадим Харрис (Металлист).
90+3' ГОЛ ! С пенальти забил Борислав Цонев (Черноморец).
90+3' ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Пейшоту (Металлист).
90+2' ГОЛ ! С пенальти забил Руди Пожег (Черноморец).
90+2' ГОЛ ! С пенальти забил Фарес Балули (Металлист).
90+1' ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Кравченко (Черноморец).
90+1' ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Федорив (Металлист).
90' ГОЛ ! Мяч забил Хосе Риаскос (Металлист).
69' ГОЛ ! Мяч забил Борислав Цонев (Черноморец).
58' ГОЛ ! Мяч забил Хуан Касарес (Металлист).
44' ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Юсов (Черноморец).
20' ГОЛ ! Мяч забил Борислав Цонев (Черноморец).
11' ГОЛ ! Мяч забил Кадим Харрис (Металлист).

Источник — Футбол 1/2/3

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