Александр КУЧЕР: «Очень хорошая игра получилась, много голов»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал матч 1-го тура Winter Cup 2022 с «Черноморцем» (3:3, по пенальти 6:5).

— Когда в последний раз вы видели эмоции своей команды в таких тренировочных поединках?

— На тренировочных я их видел очень давно, а в чемпионате, конечно, такого было достаточно. В контрольных матчах такого не было, да.

— Действительно, серия пенальти, шесть голов в матче. Что вам сегодня больше всего понравилось в исполнении своих подопечных, а над чем еще предстоит работать?

— В первую очередь, хотелось бы поблагодарить организаторов турнира телеканал «Футбол» за то, что организовали такой турнир. Нам было очень приятно встретиться с такой командой и сыграть с теми соперниками, которые нас ждут впереди. Игровая практика, тонус. Да, это контрольные поединки, но накал присутствует, как в официальных матчах, и сегодня это было видно. Очень хорошая игра получилась, много голов. Обе команды молодцы сегодня. Была агрессия, было все.

— Ставили ли вы перед командой конкретную задачу на этот поединок?

— Конечно, нам нужно сыгрываться. Тренируемся в двухразовом режиме. Хотелось бы, чтобы ребята отдавались, показывали самоотдачу и, прежде всего, игру.

— В команде много новичков, они съезжаются со всего мира. Один из них, Бубакар Траоре, сегодня провел на поле немного времени. Как проходит его адаптация? Помимо этого, в заявке не было Паулиньо. Насколько он уже готов к тренировочному процессу?

— Паулиньо тренируется по индивидуальной программе, сроки восстановления пока точно не скажу. Может, неделю, может, две он еще будет заниматься индивидуально. Траоре во время игры почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, какое-то повреждение. Мы решили не рисковать, пришлось его заменить.

— У Сарапия что-то серьезное?

— Столкновение было хорошим. Не знаю, сейчас доктор осмотрит, сделает первый медосмотр, и уже будет что-то известно.