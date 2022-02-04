Металлист
3 : 3
(6:5)
Черноморец
04.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Александр КУЧЕР: «Очень хорошая игра получилась, много голов»

Наставник «Металлиста» подвел итоги победы над «Черноморцем» на Winter Cup 2022

  • 04.02.2022 23:10
  • 396 просмотров
  • 2 комментария
Александр КУЧЕР: «Очень хорошая игра получилась, много голов»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал матч 1-го тура Winter Cup 2022 с «Черноморцем» (3:3, по пенальти 6:5).

— Когда в последний раз вы видели эмоции своей команды в таких тренировочных поединках?
— На тренировочных я их видел очень давно, а в чемпионате, конечно, такого было достаточно. В контрольных матчах такого не было, да.

— Действительно, серия пенальти, шесть голов в матче. Что вам сегодня больше всего понравилось в исполнении своих подопечных, а над чем еще предстоит работать?
— В первую очередь, хотелось бы поблагодарить организаторов турнира телеканал «Футбол» за то, что организовали такой турнир. Нам было очень приятно встретиться с такой командой и сыграть с теми соперниками, которые нас ждут впереди. Игровая практика, тонус. Да, это контрольные поединки, но накал присутствует, как в официальных матчах, и сегодня это было видно. Очень хорошая игра получилась, много голов. Обе команды молодцы сегодня. Была агрессия, было все.

— Ставили ли вы перед командой конкретную задачу на этот поединок?
— Конечно, нам нужно сыгрываться. Тренируемся в двухразовом режиме. Хотелось бы, чтобы ребята отдавались, показывали самоотдачу и, прежде всего, игру.

— В команде много новичков, они съезжаются со всего мира. Один из них, Бубакар Траоре, сегодня провел на поле немного времени. Как проходит его адаптация? Помимо этого, в заявке не было Паулиньо. Насколько он уже готов к тренировочному процессу?
— Паулиньо тренируется по индивидуальной программе, сроки восстановления пока точно не скажу. Может, неделю, может, две он еще будет заниматься индивидуально. Траоре во время игры почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, какое-то повреждение. Мы решили не рисковать, пришлось его заменить.

— У Сарапия что-то серьезное?
— Столкновение было хорошим. Не знаю, сейчас доктор осмотрит, сделает первый медосмотр, и уже будет что-то известно.

Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    sundyk, 04.02.2022 23:56
    0
    есди бы не Месси  Барса бы 10 лет проигрывала
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 04.02.2022 23:28
    0
    Если бы не Балули металлист бы проиграл!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности