Металлист – Черноморец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Winter Cup 2022 «Металлист» – «Черноморец».

«Металлист» после первой части сезона с 53 очками в активе уверенно лидирует в Первой лиге чемпионата Украины. «Черноморец» с 13 баллами находится на 14-й позиции в турнирной таблице УПЛ. Накануне этого поединка харьковчане проиграли спарринг сербской «Колубаре» (0:1)

Эти команды между собой играли 33 раза. В 12 поединках победили харьковчане, в 10 встречах сильнее оказались одесситы, еще 11 матчей завершились вничью.

«Это будет матч в рамках сборов, которые всегда непредсказуемы. Но поставлю на то, что «Металлист» не проиграет в этом поединке», – сказал Козьбан.

Матч «Металлист» – «Черноморец» состоится 4 февраля. Начало встречи – в 19:00.