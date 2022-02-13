Стало известно, почему Черноморец отменил матчи с грузинскими клубами

У одесской команды не хватило кадрового потенциала

  • 13.02.2022 21:31
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Стало известно, почему Черноморец отменил матчи с грузинскими клубами
© ФК Черноморец

За неполную неделю находящийся на тренировочном сборе в Турции одесский «Черноморец» отменил два контрольных матча с грузинскими командами. Оба, с «Сабуртало» и «Дилой» (они планировались 8 и 13 февраля соответственно), должны были состояться в промежутках между играми «моряков» в рамках Winter Cup 2022.

Причиной отмены стал недостаточный кадровый потенциал команды, тренерский штаб которой намеревался использовать в спаррингах футболистов, не участвовавших в поединках турнира вовсе, либо проведших на поле неполное игровое время. Из-за полученных за последние три недели повреждений главный тренер Роман Григорчук пока не может рассчитывать на целый ряд игроков, в частности, новичков Дугласа Бергквиста, Дмитрия Юсова и Назария Русина. Не в оптимальной форме после перенесенных еще во время первого сбора болезней находятся Кристиан Биловар и еще двое новобранцев «Черноморца» — Артем Сухоцкий и Николай Морозюк, а Евгений Мартыненко — после серьезной травмы, полученной в самом начале сезона-2021/2022. Травмирован в данный момент и Бека Вачиберадзе, не поехавший с командой на второй турецкий сбор.

После состоявшегося накануне заключительного матча Winter Cup с «Вересом» футболисты одесской команды имеют возможность восстановиться в течение пяти дней. Как сообщил Роман Григорчук, последний на сборе спарринг состоится 17 февраля. Соперником «моряков» будет чемпион Киргизии «Дордой» из Бишкека.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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