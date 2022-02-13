Верес сыграл вничью с норвежским клубом

«Верес» провел очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Украинская команда сыграла вничью с норвежским клубом «Саннес Ульф» (1:1).
«Верес» — «Саннес Ульф» — 1:1
Голы: Г. Пасич, 67 — ?
«Верес»: Кичак — Савошко, Гук, Махнев, Данилюк, Петько, Полюлях, Гечев, Сергийчук (Поворознюк, 52), Гайдучик (Дахновский, 75), М.Шестаков (Г. Пасич, 37).
Предупреждения: М. Шестаков, 31, Савошко, 60
Удаление: М. Шестаков, 33
Источник — ФК Верес
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