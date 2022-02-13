Верес
1 : 1
Саннес Ульф
13.02.2022, FT

Верес сыграл вничью с норвежским клубом

Товарищеский поединок против «Саннес Ульфа» завершился со счетом 1:1

  • 13.02.2022 16:41
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Верес сыграл вничью с норвежским клубом
© ФК Верес

«Верес» провел очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Украинская команда сыграла вничью с норвежским клубом «Саннес Ульф» (1:1).

«Верес» — «Саннес Ульф» — 1:1
Голы: Г. Пасич, 67 — ?

«Верес»: Кичак — Савошко, Гук, Махнев, Данилюк, Петько, Полюлях, Гечев, Сергийчук (Поворознюк, 52), Гайдучик (Дахновский, 75), М.Шестаков (Г. Пасич, 37).
Предупреждения: М. Шестаков, 31, Савошко, 60
Удаление: М. Шестаков, 33

Источник — ФК Верес

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