ВИДЕО. Ингулец вышел из отпуска

«Ингулец» приступил к тренировкам после отпуска. Команда собралась на базе во Владимировке.

Вскоре команда Сергея Лавриненко отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где проведет 7 контрольных матчей.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Ингулец» 26 февраля будет принимать киевское «Динамо».