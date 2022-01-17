ВИДЕО. Ингулец вышел из отпуска

«Ингулец» приступил к тренировкам после отпуска. Команда собралась на базе во Владимировке.
Вскоре команда Сергея Лавриненко отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где проведет 7 контрольных матчей.
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Ингулец» 26 февраля будет принимать киевское «Динамо».
Источник — Sport.ua
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