Полесье
1 : 1
(5:4)
Черноморец
07.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Снова Черноморец упустил победу в основное время на Winter Cup 2022

А в серии послематчевых пенальти одесситы проиграли житомирскому «Полесью»

  • 07.02.2022 21:10
  • 2808 просмотров
  • 11 комментариев
Снова Черноморец упустил победу в основное время на Winter Cup 2022
© ФК Черноморец

Это был третий матч турнира, в котором его неожиданный лидер житомирское «Полесье» встречалось с «Черноморцем». Для одесситов, уже проигравших здесь в серии пенальти харьковскому «Металлисту», было очень важно добиться победы, чтобы еще рассчитывать на высокое место. И первый тайм остался именно за подопечными Романа Григорчука.

Все началось с того, что на 7-й минуте Пожег опасно пробил по воротам соперников, но Яшков мяч парировал. Спустя пять минут после передачи углового Цонев пробил мимо ворот. Он же на 30-й минуте немного не успел к мячу после передачи Кузыка. А еще через две минуты Цитаишвили с линии штрафной направил мяч в штангу.

Были неплохие моменты и у «Полесья». Оба раза на острие атаки находился Шастал. В первом эпизоде на 35 минуте он не попал в ворота, а через три минуты с его ударом низом справился голкипер одесситов Паст.

После перерыва на 54-й минуте Цитаишвили красивым ударом из пределов штрафной площади положил мяч в «девятку». И до 89-й минуты «Черноморец» лидировал в счете. Однако, как и во встрече с харьковчанами одесситы не удержали победный для себя результат. У «Полесья» ударом головой отличился Гитченко.

В серии послематчевых пенальти по разу ошиблись Будковский и Бобко. А все решилось после того, как Мартинович неправильно выполнил одиннадцатиметровый удар. Он остановился перед тем, как пробить. Арбитр посчитал это нарушением правил и гол не засчитал.

В итоге «Полесье» выиграл второй матч на турнире и теперь имеет 5 очков. У «Черноморца» всего два очка. Завтра сыграют «Металлист» и «Верес». Начало встречи в 19.00 по киевскому времени. 

Турнир «Winter Cup 2022»

«Полесье» (Житомир) - «Черноморец» (Одесса)  - 1:1 (по пенальти 5:4)

Гитченко (89) - Цитаишвили (54)

Чередниченко (84)

«Полесье»: Яшков (Кудрик, 46), Гитченко, Батагов, Нестеров (Власюк, 46), Огиря (Бабенко, 68), Янаков, Шастал (Козак, 46), Шаповал,  Морозко (Чередниченко, 76), Кисленко (Будковский, 46), Грицук

«Черноморец»: Паст, Цитаишвили, Мартинович, Вандерсон, Брагару (Путря, 81), Кравченко (Михайленко, 81), Цонев (Хорхе Эрнандес, 68),  Кузык (Бобко, 73), Морозюк (Сухоцкий, 46), Пожег, Петков (Шторнин, 46).

Судья: Омер Фарух (Турция)

Стадион: СК «Титаник», Белек (Турция)

ПОЛЕСЬЕ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 07.02.2022 21:28
    +5
    Полесью уже не стыдно за турнир. А турнир таки хороший.
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 07.02.2022 22:00
    +3
    Юрий Д, 07.02.2022 21:35
    Что в нем хорошего? Обычные товарнякислабых команд. Все хотят выиграть, потому что 10 тысяч призовых, для этих коллективов, деньги не маленькие
    Товарищеские турниры тем и хороши, что не только для топов. А любой команде приятно что то выиграть. Это настрой на сезон. имхо
    Ссылка
    online
    ABOBA, 07.02.2022 21:35
    +3
    Медалист и Полисся разыграют первое место
    Ссылка
    online
    ABOBA, 07.02.2022 21:12
    +2
    пенальти от Мартиновича феноменальный
    Ссылка
    online
    ABOBA, 07.02.2022 21:53
    0
    Юрий Д, 07.02.2022 21:51
    Будет прикол, если Черноморец вылетит в пердив
    не хотелось бы, но я тогда сдохну от смеха
    Ссылка
    Met_Kh, 07.02.2022 21:33
    0
    позор колхоз лиге 3-0 от пердива это пипец какие же там убогие командочки
    Ссылка
    Юрий Д, 07.02.2022 21:51
    -1
    Будет прикол, если Черноморец вылетит в пердив
    Ссылка
    online
    Calm, 07.02.2022 21:55
    -2
    Юрий Д, 07.02.2022 21:51
    Будет прикол, если Черноморец вылетит в пердив
    Не вылетит, Шпрот.... Пришел отличный тренер да и левых динамовских пассажиров из 16 осталось трое... Так что все норм будет
    Ссылка
    Aleks04, 07.02.2022 21:40
    -3
    Met_Kh, 07.02.2022 21:33
    позор колхоз лиге 3-0 от пердива это пипец какие же там убогие командочки
    Понятное дело, клубы уважающие себя в Пенисов Капе не участвуют
    Ссылка
    Валерий Бирзул, 07.02.2022 21:20
    -3
    Григорчук хлам набрал. Безвольные.
    Ссылка
    Юрий Д, 07.02.2022 21:35
    -8
    Ivan Vismutenko, 07.02.2022 21:28
    Полесью уже не стыдно за турнир. А турнир таки хороший.
    Что в нем хорошего? Обычные товарнякислабых команд. Все хотят выиграть, потому что 10 тысяч призовых, для этих коллективов, деньги не маленькие
    Ссылка
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