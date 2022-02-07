Снова Черноморец упустил победу в основное время на Winter Cup 2022

Это был третий матч турнира, в котором его неожиданный лидер житомирское «Полесье» встречалось с «Черноморцем». Для одесситов, уже проигравших здесь в серии пенальти харьковскому «Металлисту», было очень важно добиться победы, чтобы еще рассчитывать на высокое место. И первый тайм остался именно за подопечными Романа Григорчука.

Все началось с того, что на 7-й минуте Пожег опасно пробил по воротам соперников, но Яшков мяч парировал. Спустя пять минут после передачи углового Цонев пробил мимо ворот. Он же на 30-й минуте немного не успел к мячу после передачи Кузыка. А еще через две минуты Цитаишвили с линии штрафной направил мяч в штангу.

Были неплохие моменты и у «Полесья». Оба раза на острие атаки находился Шастал. В первом эпизоде на 35 минуте он не попал в ворота, а через три минуты с его ударом низом справился голкипер одесситов Паст.

После перерыва на 54-й минуте Цитаишвили красивым ударом из пределов штрафной площади положил мяч в «девятку». И до 89-й минуты «Черноморец» лидировал в счете. Однако, как и во встрече с харьковчанами одесситы не удержали победный для себя результат. У «Полесья» ударом головой отличился Гитченко.

В серии послематчевых пенальти по разу ошиблись Будковский и Бобко. А все решилось после того, как Мартинович неправильно выполнил одиннадцатиметровый удар. Он остановился перед тем, как пробить. Арбитр посчитал это нарушением правил и гол не засчитал.

В итоге «Полесье» выиграл второй матч на турнире и теперь имеет 5 очков. У «Черноморца» всего два очка. Завтра сыграют «Металлист» и «Верес». Начало встречи в 19.00 по киевскому времени.

Турнир «Winter Cup 2022»

«Полесье» (Житомир) - «Черноморец» (Одесса) - 1:1 (по пенальти 5:4)

Гитченко (89) - Цитаишвили (54)

Чередниченко (84)

«Полесье»: Яшков (Кудрик, 46), Гитченко, Батагов, Нестеров (Власюк, 46), Огиря (Бабенко, 68), Янаков, Шастал (Козак, 46), Шаповал, Морозко (Чередниченко, 76), Кисленко (Будковский, 46), Грицук

«Черноморец»: Паст, Цитаишвили, Мартинович, Вандерсон, Брагару (Путря, 81), Кравченко (Михайленко, 81), Цонев (Хорхе Эрнандес, 68), Кузык (Бобко, 73), Морозюк (Сухоцкий, 46), Пожег, Петков (Шторнин, 46).

Судья: Омер Фарух (Турция)

Стадион: СК «Титаник», Белек (Турция)

ПОЛЕСЬЕ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА