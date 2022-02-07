Полесье
1 : 1
(5:4)
Черноморец
07.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Полесье – Черноморец – 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Winter Cup, который проходит в Турции

  • 07.02.2022 22:23
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Полесье – Черноморец – 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча
© ФК Полесье

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Winter Cup, который проходит в Турции.

Winter Cup 2022

Полесье (Житомир) – «Черноморец» (Одесса) – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Гитченко, 89 – Цитаишвили, 54.

ГОЛ! 0:1. Цитаишвили, 54 мин.

ГОЛ! 1:1. Гитченко, 89 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Серия пенальти.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
54' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.

Источник — Sport.ua

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