Полесье – Черноморец – 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Winter Cup, который проходит в Турции.
Winter Cup 2022
Полесье (Житомир) – «Черноморец» (Одесса) – 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Гитченко, 89 – Цитаишвили, 54.
ГОЛ! 0:1. Цитаишвили, 54 мин.
ГОЛ! 1:1. Гитченко, 89 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Серия пенальти.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.
Источник — Sport.ua
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