В понедельник, 7 февраля, в турецком Белеке состоится матч второго тура турнира «Winter Cup 2022», в котором сыграют футболисты житомирского «Полесья» и одесского «Черноморца».

Напомним, что в стартовом туре клуб первой лиги из Житомира сумел нанести поражение представителю украинской Премьер-Лиги «Вересу» (Ровно) со счетом 2:1. Но не только неожиданным результатом запомнился тот поединок. На 77-й минуте в составе «Полесья» на поле вышел чемпион мира по боксу среди профессионалов Александр Усик, который успел поучаствовать в нескольких атак своей команды. Выйдет ли он на игру с одесситами пока не ясно. Во всяком случае прямого ответа на этот вопрос наставник житомирского клуба Юрий Калитвинцев не дал. Что касается «Черноморца», то моряки в первом матче турнира упустили победу над харьковским «Металлистом», пропустив сперва гол в свои ворота уже в компенсированное время, а затем проиграли соперникам в серии пенальти.

Начало матча «Полесье» - «Черноморец» в 19.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.