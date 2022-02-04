Полесье
2 : 1
Верес
04.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Полесье с дебютом Усика обыграло Верес

Команда Первой лиги оказалась сильнее

  • 04.02.2022 17:17
  • 3452 просмотра
  • 3 комментария
Полесье с дебютом Усика обыграло Верес
© veres.rv.ua

В Турции стартовал Winter Cup с участием команд УПЛ и Первой лиги. Начался турнир с поединка «Полесье» - «Верес».

Команда Первой лиги «Полесье» одержала победу со счетом 2:1. Победный гол красивым ударом со штрафного забил Янаков.

Во втором тайме на поле в составе «Полесья» вышел боксер Александр Усик. Для чемпиона в супертяжелом весе это дебют в профессиональном футболе.

Полесье - Верес 2:1
Голы: Шастал, 31, Янаков, 69 - Гончаренко, 10 (с пен)

Полесье: Бубенцов, Нестеров, Гитченко, Батагов, Морозко (Чередниченко, 70), Шаповал, Козак (Волынец, 90), Бабенко (Огиря, 70), Шастал (Янаков, 46), Будковский (Усик, 77), Грицук (Кисленко, 46)

Верес: Когут - Солдат, Гончаренко, Мирошник (Махнев, 79), Маргарян, Петько (Крейда, 46), Кучеров, Г.Пасич (Гечев, 79), Е.Пасич (Кобак, на просмотре, 30, М.Шестаков, 79), Дахновский (Панасенко, 46), Гайдучик (Сергейчук, 46)

Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Etana, 04.02.2022 17:27
    +2
    Молодцы Полесье. Болел за них в этом матче. Жаль осенью много очков потеряли в первой лиге. Достать до зоны УПЛ этой весною - тяжеловатая задача.
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    Артем Дима футболист, 04.02.2022 17:29
    -2
    Ivan Vismutenko, 04.02.2022 17:19
    Верес тяжеловат. Как нам сообщили - из-за интенсивных тренировок и напряжённого графика.
    Игра так себе, но лучше, чем Кубок Африки.)
    Если ж.пой смотреть то лучше. Днищенские верес и полесье тогда можно сравнивать с командами где 1 игрок стоит как 2 клуба вместе взятые
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    online
    Ivan Vismutenko, 04.02.2022 17:19
    -3
    Верес тяжеловат. Как нам сообщили - из-за интенсивных тренировок и напряжённого графика.
    Игра так себе, но лучше, чем Кубок Африки.)
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