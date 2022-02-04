Полесье с дебютом Усика обыграло Верес

В Турции стартовал Winter Cup с участием команд УПЛ и Первой лиги. Начался турнир с поединка «Полесье» - «Верес».

Команда Первой лиги «Полесье» одержала победу со счетом 2:1. Победный гол красивым ударом со штрафного забил Янаков.

Во втором тайме на поле в составе «Полесья» вышел боксер Александр Усик. Для чемпиона в супертяжелом весе это дебют в профессиональном футболе.

Полесье - Верес 2:1

Голы: Шастал, 31, Янаков, 69 - Гончаренко, 10 (с пен)

Полесье: Бубенцов, Нестеров, Гитченко, Батагов, Морозко (Чередниченко, 70), Шаповал, Козак (Волынец, 90), Бабенко (Огиря, 70), Шастал (Янаков, 46), Будковский (Усик, 77), Грицук (Кисленко, 46)

Верес: Когут - Солдат, Гончаренко, Мирошник (Махнев, 79), Маргарян, Петько (Крейда, 46), Кучеров, Г.Пасич (Гечев, 79), Е.Пасич (Кобак, на просмотре, 30, М.Шестаков, 79), Дахновский (Панасенко, 46), Гайдучик (Сергейчук, 46)