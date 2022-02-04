Товарищеский турнир Winter Cup 2022 начался поединком «Полесье» — «Верес», где житомирская команда одержала победу со счетом 2:1. В составе «Полесья» дебютировал 35-летний украинский боксер Александр Усик, который вышел на замену во втором тайме.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Полесье» — «Верес» — 2:1
Голы: Шастал, 31, Янаков, 69 — Гончаренко, 10, с пенальти
Обзор матча
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
|10'
|ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Верес.
Источник — Футбол 1/2/3
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