Полесье
2 : 1
Верес
04.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Полесье — Верес — 2:1. Дебют Усика. Видео голов и обзор матча

Winter Cup 2022 начался с победы житомирской команды, за которую сыграл украинский боксер

  • 04.02.2022 19:12
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Полесье — Верес — 2:1. Дебют Усика. Видео голов и обзор матча
© ФК Полесье

Товарищеский турнир Winter Cup 2022 начался поединком «Полесье» — «Верес», где житомирская команда одержала победу со счетом 2:1. В составе «Полесья» дебютировал 35-летний украинский боксер Александр Усик, который вышел на замену во втором тайме.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Полесье» — «Верес» — 2:1
Голы: Шастал, 31, Янаков, 69 — Гончаренко, 10, с пенальти

Обзор матча

События матча
69' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
31' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
10' ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Верес.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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