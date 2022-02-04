ФОТО. Александр Усик дебютировал в футболе. Боксер сыграл за Полесье

Украинский боксер Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе в составе команды Первой лиги «Полесье».
Усик в рамках турнира Winter Cup вышел на замену во втором тайме (77 минута) матча против «Вереса». Александр выбрал 17-й номер.
Ранее боксер провел ряд тренировок с командой «Полесье».
Команда Усика выиграла со счетом 2:1.
Источник — Sport.ua
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