ФОТО. Александр Усик дебютировал в футболе. Боксер сыграл за Полесье

Украинский боксер сыграл в футбол за профессиональную команду

  • 04.02.2022 16:45
  • 8488 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Александр Усик дебютировал в футболе. Боксер сыграл за Полесье
© facebook.com/fcpolissya

Украинский боксер Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе в составе команды Первой лиги «Полесье».

Усик в рамках турнира Winter Cup вышел на замену во втором тайме (77 минута) матча против «Вереса». Александр выбрал 17-й номер.

Ранее боксер провел ряд тренировок с командой «Полесье».

Команда Усика выиграла со счетом 2:1.

Источник — Sport.ua

(57 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bassofon, 04.02.2022 17:06
    +8
    Теперь Тунец должен в боксе дебютировать.
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    online
    Paha_Dnipro, 04.02.2022 17:05
    +5
    Было б интересно видео глянуть...
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    online
    Ivan Vismutenko, 04.02.2022 17:17
    +2
    На 77 минуте вышел и даже пробежался с мячом.
    И сразу +6 000 на просмотре матча в Ютубе.
    Как будто им сообщили по мобилке.)
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