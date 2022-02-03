3 февраля в 19:00 в Турции состоится первый матч Winter Cup 2022 «Полесье» Житомир – «Верес» Ровно.
За команду из Житомира дебютирует знаменитый украинский боксер Александр Усик.
Полесье – Верес. Дебют Усика в футболе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале Футбол 1.
Источник — Sport.ua
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