Полесье – Верес. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Winter Cup-2022 «Полесье» – «Верес»:
«Полесье» после первой части сезона с 25 очками в активе идет на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги Украины. «Верес» расположился также на девятой позиции только в Премьер-лиге Украины. У команды из Ровно 23 балла в активе.
«Верес» накануне этой встречи разгромно со счетом 4:0 выиграл у сербского «Спартака» из Суботицы.
«Верес» и «Полесье» в своей истории играли между собой 19 раз. В 13 встречах победила команда из Ровно, в 5 поединках выиграл коллектив из Житомира, только один раз команды расписали мировую.
«Это сборы. На них всегда все непредсказуемо. Но я поставлю на то, что «Верес» не проиграет в этом матче», – сказал Козьбан.
Матч «Полесье» – «Верес» состоится 3 февраля. Начало встречи – в 19:00.
Дмитрий Козьбан, Sport.ua
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