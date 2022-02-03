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Верес
03.02.2022 19:00   ТВ-трансляция: 

Полесье – Верес. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард сделал прогноз на матч Winter Cup 2022

  • 03.02.2022 04:59
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Полесье – Верес. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Полесье Житомир. Александр Усик

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Winter Cup-2022 «Полесье» – «Верес»:

«Полесье» после первой части сезона с 25 очками в активе идет на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги Украины. «Верес» расположился также на девятой позиции только в Премьер-лиге Украины. У команды из Ровно 23 балла в активе.

«Верес» накануне этой встречи разгромно со счетом 4:0 выиграл у сербского «Спартака» из Суботицы.

«Верес» и «Полесье» в своей истории играли между собой 19 раз. В 13 встречах победила команда из Ровно, в 5 поединках выиграл коллектив из Житомира, только один раз команды расписали мировую.

«Это сборы. На них всегда все непредсказуемо. Но я поставлю на то, что «Верес» не проиграет в этом матче», – сказал Козьбан.

Матч «Полесье» – «Верес» состоится 3 февраля. Начало встречи – в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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