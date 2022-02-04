Усик оценил свой дебют в футболе: «В 35 лет сбылась мечта детства»

Боксер прокомментировал выход на поле

  • 04.02.2022 17:40
  • 1959 просмотров
  • 3 комментария
Усик оценил свой дебют в футболе: «В 35 лет сбылась мечта детства»
© youtube.com

Украинский боксер Александр Усик оценил свой дебют в профессиональном футболе. Супертяж получил около 20 минут в составе «Полесья» в матче с «Вересом» на Winter Cup.

«Эмоции зашкаливают. Когда только вышел на поле, то было интересно. Я благодарен команде, что меня довольно тепло приняли, подружились. Спасибо тренеру и президенту, что предложили».

«Я мечтал сыграть за профессиональную команду еще когда был маленьким, но пошел в бокс. А в 35 лет сбылась мечта детства».

«Полесье» - сила. Размер бутс? 45,5, приобрел в магазине. Получил почти 20 минут на поле. Сыграю ли еще? Нет, секреты не расскажу. Пусть будет интрижка», - сказал Усик.

Команда выиграла со счетом 2:1.

Источник — Футбол 1/2/3

(29 голосов)

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Комментарии
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    aleks19826, 04.02.2022 17:55
    +4
    Уж точно острее сыграл за вересовских нападачей, которые только падали иборолись, без ударов и вообще без остроты. Вирт, присмотрись, это тебе не мертвые гайдучики, сергийчуки и шестаковы, этот может и побежать и обыграть)))))
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    OKs100, 04.02.2022 18:30
    0
    aleks19826, 04.02.2022 17:55
    Уж точно острее сыграл за вересовских нападачей, которые только падали иборолись, без ударов и вообще без остроты. Вирт, присмотрись, это тебе не мертвые гайдучики, сергийчуки и шестаковы, этот может и побежать и обыграть)))))
    Побежать, обыграть, а если что нокаутировать.
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    online
    Владимир Копяк, 04.02.2022 17:53
    -3
    Теперь надо пристроить в какуе-то команды Ломаченка и ветеранов типа братков Кличко и футбол заиграет новыми красками...
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