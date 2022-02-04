Усик оценил свой дебют в футболе: «В 35 лет сбылась мечта детства»

Украинский боксер Александр Усик оценил свой дебют в профессиональном футболе. Супертяж получил около 20 минут в составе «Полесья» в матче с «Вересом» на Winter Cup.

«Эмоции зашкаливают. Когда только вышел на поле, то было интересно. Я благодарен команде, что меня довольно тепло приняли, подружились. Спасибо тренеру и президенту, что предложили».

«Я мечтал сыграть за профессиональную команду еще когда был маленьким, но пошел в бокс. А в 35 лет сбылась мечта детства».

«Полесье» - сила. Размер бутс? 45,5, приобрел в магазине. Получил почти 20 минут на поле. Сыграю ли еще? Нет, секреты не расскажу. Пусть будет интрижка», - сказал Усик.

Команда выиграла со счетом 2:1.