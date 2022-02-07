Роман ГРИГОРЧУК: «Злюсь из-за того, что Черноморец пропустил в конце матча»

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук оценил контрольный матч против «Полесья». Одесская команда пропустила на последней минуте встречи (1:1), а затем проиграла в серии пенальти.
Пропущенный гол разочаровал тренера.
– Что вы чувствовали во время серии пенальти?
– Вообще ничего не чувствовал. Был злым, что мы пропустили в конце.
– Вы второй матч подряд теряете победу на последних минутах. С чем это связано?
– Не знаю, но это уже стало доброй традицией. Надеюсь, она прервется.
- Как вы оцениваете действия своей команды в моменте с голом Цитаишвили?
- Сыграно было здорово. Это образец того, как нужно действовать в штрафной площадке соперника.
– Насколько уже завершена комплектация Черноморца?
– Она еще продолжается. Нам нужны еще два-три качественных игрока для конкуренции. Не знаю, удастся их взять. Этот вопрос непростой, – сказал Григорчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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