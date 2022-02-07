Роман ГРИГОРЧУК: «Злюсь из-за того, что Черноморец пропустил в конце матча»

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук оценил контрольный матч против «Полесья». Одесская команда пропустила на последней минуте встречи (1:1), а затем проиграла в серии пенальти.

Пропущенный гол разочаровал тренера.

– Что вы чувствовали во время серии пенальти?

– Вообще ничего не чувствовал. Был злым, что мы пропустили в конце.

– Вы второй матч подряд теряете победу на последних минутах. С чем это связано?

– Не знаю, но это уже стало доброй традицией. Надеюсь, она прервется.

- Как вы оцениваете действия своей команды в моменте с голом Цитаишвили?

- Сыграно было здорово. Это образец того, как нужно действовать в штрафной площадке соперника.

– Насколько уже завершена комплектация Черноморца?

– Она еще продолжается. Нам нужны еще два-три качественных игрока для конкуренции. Не знаю, удастся их взять. Этот вопрос непростой, – сказал Григорчук.