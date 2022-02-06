В понедельник, 7 февраля, в турецком Белеке состоится матч товарищеского турнира Winter Cup 2022, в котором сыграют житомирское «Полесье» и одесский «Черноморец». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Полесье

Житомирский клуб ныне выступает в Первой лиге и пока имеет довольно небольшие шансы на повышение в классе. После осенней части сезона команда Юрия Калитвинцева занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. От четвертой позиции, которая позволит сыграть в переходных матчах за путевку в УПЛ, «Полесье» отделяют 8 баллов.

Это при том, что финансируется житомирская команда лучше, чем многие клубы УПЛ, и укомплектована соответственным образом. Президент «Полесья» Геннадий Буткевич не пожалел денег даже на приглашение чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе среди профессионалов Александра Усика. В стартовом матче Winter Cup 2022 Усик дебютировал в футболе, а «Полесье» вместе с ним одержало победу над ровенским «Вересом» со счетом 2:1.

Черноморец

В первой части нынешнего сезона «моряки» почти полностью были укомплектованы арендованными у киевского «Динамо» молодыми футболистами. Однако изменения в совете директоров привели и к смене вектора трансферной политики. От большинства арендованных «Черноморец» решил отказаться, а вместе с ними был отправлен в отставку с поста главного тренера Юрий Мороз.

Ему на смену пришел Роман Григорчук, который уже работал в одесском клубе с 2010 по 2014 годы и выводил его в Лигу Европы. Во второй части сезона «Черноморец» будет бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе, пока клуб занимает 13 место в турнирной таблице.

На Winter Cup 2022 «моряки» стартовали с поражения харьковскому «Металлисту» в серии послематчевых пенальти. При этом основное время завершилось вничью 3:3, и харьковчане забили третий мяч в самой концовке встречи.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Полесье» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.50 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Бубенцов – Нестеров, Гитченко, Батагов, Морозко, Шаповал, Козак, Бабенко, Грицук, Шастал, Будковский.

«Черноморец»: Паст – Брагару, Вандерсон, Мартинович, Цитаишвили, Кравченко, Цонев, Кузык, Юсов, Пожег Ванцаш, Русин.

7 февраля, понедельник