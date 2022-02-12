Ворскла на сборе в Турции проиграла команде из Казахстана

«Ворскла» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции 12 февраля провела спарринг с казахстанским клубом «Атырау».
Встреча завершилась поражением украинской команды.
Товарищеский матч
«Ворскла» – «Атырау» – 1:2
Гол «Ворсклы»: Кравчук, 42.
«Ворскла» (1 тайм): Ризнык, Хрипчук, Яворский, Изотов, Бацула, Нестеренко, Ващук, Крупский, Амилькар, Кравчук, Черныш (Челядин, 30).
«Ворскла» (2 тайм): Ризнык, Тамм, Зайков, Чеснаков, Бацула, Пердута, Челядин, Пуцлин, Ранжел, Тилль, Кане.
Источник — ФК Ворскла
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