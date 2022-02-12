Ворскла
1 : 2
Атырау
12.02.2022, FT

Ворскла на сборе в Турции проиграла команде из Казахстана

Полтавский клуб уступил «Атырау»

  • 12.02.2022 19:32
  • 337 просмотров
  • 1 комментарий
Ворскла на сборе в Турции проиграла команде из Казахстана
© ФК Ворскла

«Ворскла» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции 12 февраля провела спарринг с казахстанским клубом «Атырау».
 
Встреча завершилась поражением украинской команды.
 
Товарищеский матч
 
«Ворскла» – «Атырау» – 1:2
Гол «Ворсклы»: Кравчук, 42.
 
«Ворскла» (1 тайм): Ризнык, Хрипчук, Яворский, Изотов, Бацула, Нестеренко, Ващук, Крупский, Амилькар, Кравчук, Черныш (Челядин, 30).
«Ворскла» (2 тайм): Ризнык, Тамм, Зайков, Чеснаков, Бацула, Пердута, Челядин, Пуцлин, Ранжел, Тилль, Кане.

Источник — ФК Ворскла

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan, 12.02.2022 19:41
    +1
    Ничего удивительного с такими трансферами и подготовкой такие и результаты.Второй матч еле по полю ходят когда все команді УПЛ уже по 7 и более игр провели.А Ворскла только проснулась,а 26 уже тур.
    И пусть потом Максимов скажет что не готовы или лавка короткая
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