Результативная ничья. Александрия провела спарринг в Турции

«Александрия» на сборе в Турции провела очередной спарринг. Соперником был казахстанский «Аксу». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Александрия - Аксу 2:2 (2:1)
Голы: Демченко, 39, 42
Александрия: 31 Билык, 90 Дубра, 66 Бондаренко, 11 Мирошниченко, 29 Цуриков, 27 Демченко, 8 Калюжный, 16 Дришлюк, 15 Калитвинцев, 10 Третьяков, 99 Устименко
Запасные: 1 Горох, 79 Ермаков, 17 Кожушко, 23 Одарюк, 2 Мельник, 9 Спинелли, 20 Авагимян, 4 Бабогло, 22 Мустафаев, 77 Андрейчук, 26 Ситников
Источник — Sport.ua
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