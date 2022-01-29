Забить не удалось. Металлист 1925 провел матч с турецкой командой

«Металлист 1925» на сборе в Турции провел второй контрольный матч.
После поражения 0:4 команда Валерия Кривенцова сыграла 0:0 с турецким «Антальяспором».
Металлист 1925 - Антальяспор 0:0
Металлист 1925: Сидоренко (к) (Шелихов 61), Жичиков (Капинус 61), Кверквелия (Потимков Ю. 61), Ченбай (Дуруэке 61), Эмере (игрок на просмотре 61), Безуглый (Кравченко 61), Русин (Коваленко), Габелок (Фабиньо 61), Крыськив (Задерака 61), Ременюк (Батюшин 61), Марлисон (Островский 61)
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.