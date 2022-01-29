Металлист 1925
0 : 0
Антальяспор
29.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Забить не удалось. Металлист 1925 провел матч с турецкой командой

Харьковчане сыграли вничью

  • 29.01.2022 18:45
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Забить не удалось. Металлист 1925 провел матч с турецкой командой
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«Металлист 1925» на сборе в Турции провел второй контрольный матч.

После поражения 0:4 команда Валерия Кривенцова сыграла 0:0 с турецким «Антальяспором».

Металлист 1925 - Антальяспор 0:0

Металлист 1925: Сидоренко (к) (Шелихов 61), Жичиков (Капинус 61), Кверквелия (Потимков Ю. 61), Ченбай (Дуруэке 61), Эмере (игрок на просмотре 61), Безуглый (Кравченко 61), Русин (Коваленко), Габелок (Фабиньо 61), Крыськив (Задерака 61), Ременюк (Батюшин 61), Марлисон (Островский 61)

Источник — ФК Металлист 1925

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