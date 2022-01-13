Валерий КРИВЕНЦОВ: «Лазарет Металлиста 1925 практически пуст»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о ситуации с травмированными в команде.

«В основной группе начинает заниматься Русин. Он, как и Дмитрий Кравченко проходил реабилитацию в Сербии. С нами начинают работать Дерек и Пономарь, что радует. Эти два игрока могут серьезно усилить наш атакующий потенциал. К середине сборов приедет Влад Дмитренко и тоже начнет работать в общей группе, это касается и Жичикова. Наш лазарет остается практически пустым», — сказал Кривенцов.