Металлист одержал волевую победу над Вересом в Winter Cup 2022

Учитывая то, что накануне футболисты «Полесья» одержали вторую победу в турнире и набрали 5 очков, и «Металлисту», и особенно «Вересу» надо было выигрывать, чтобы надеяться на итоговое первое место. Может быть поэтому соперники действовали в первом тайме осторожно с оглядкой на свои ворота.

До перерыва можно вспомнить лишь два по-настоящему голевых момента, причем у обоих ворот. Так, на 11-й минуте Пейшото едва не наказал Кичака за то, что тот далеко вышел из ворот. Бразилец навесным ударом хотел поразить цель, но мяч полетел чуть выше перекладины. А на 35-й минуте Панасенко оказался перед воротами Рыбака, но в ближнем бою не сумел переиграть голкипера.

В начале второго тайма на 52-й минуте «Верес» открыл счет. Маргарян слева сделал отличную передачу на линию вратарской, где Солдат опередил защитника и головой направил мяч в сетку ворот. Но буквально через три минуты все тот же Солдат ошибся, отдавая мяч вратарю. Кичак не сумел мяч поймать и тот залетел в ворота.

А решающий гол на 69-й с пенальти забил Балули. Перед этим Кучеров толкнул Подлепенца в свей штрафной площадке и турецкий арбитр без колебаний указал на точку.

Несмотря на все старания «Вереса» отыграться больше голов в матче не было. Теперь «Металлист» и «Полесье» имеют по 5 очков и все решится в их очном противостоянии 11 февраля.

Турнир «Winter Cup 2022»

«Металлист» (Харьков) - «Верес» (Ровно) - 2:1

Солдат (55, в свои ворота), Балули (69, пен.) - Солдат (52)

«Металлист»: Рыбак, Риаскос, Мизюк, Федорив (Порох, 46), Горбунов, Сарапий, Демченко (Танковский, 58), Касарес (Траоре, 46, Подлепенец, 62), Балули (Чидомере, 87), Харрис, Пейшото (Давид да Ора, 46)

«Верес»: Кичак, Маргарян, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Кучеров (Гечев, 75), Крейда (Петько, 75), Г.Пасич, Панасенко (Гайдучек, 75), Дахновский (Сергийчук, 75), Шестаков (Полулях, 75)

Судья: Батахем Талак (Турция)

Стадион: Белек (Турция)

МЕТАЛЛИСТ - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА