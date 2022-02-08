Металлист одержал волевую победу над Вересом в Winter Cup 2022

Теперь судьба главного приза турнира решится в поединке харьковчан и «Полесья»

  • 08.02.2022 21:12
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  • 8 комментариев
Металлист одержал волевую победу над Вересом в Winter Cup 2022
© ФК Металлист

Учитывая то, что накануне футболисты «Полесья» одержали вторую победу в турнире и набрали 5 очков, и «Металлисту», и особенно «Вересу» надо было выигрывать, чтобы надеяться на итоговое первое место. Может быть поэтому соперники действовали в первом тайме осторожно с оглядкой на свои ворота.

До перерыва можно вспомнить лишь два по-настоящему голевых момента, причем у обоих ворот. Так, на 11-й минуте Пейшото едва не наказал Кичака за то, что тот далеко вышел из ворот. Бразилец навесным ударом хотел поразить цель, но мяч полетел чуть выше перекладины. А на 35-й минуте Панасенко оказался перед воротами Рыбака, но в ближнем бою не сумел переиграть голкипера.

В начале второго тайма на 52-й минуте «Верес» открыл счет. Маргарян слева сделал отличную передачу на линию вратарской, где Солдат опередил защитника и головой направил мяч в сетку ворот. Но буквально через три минуты все тот же Солдат ошибся, отдавая мяч вратарю. Кичак не сумел мяч поймать и тот залетел в ворота.

А решающий гол на 69-й с пенальти забил Балули. Перед этим Кучеров толкнул Подлепенца в свей штрафной площадке и турецкий арбитр без колебаний указал на точку.

Несмотря на все старания «Вереса» отыграться больше голов в матче не было. Теперь «Металлист» и «Полесье» имеют по 5 очков и все решится в их очном противостоянии 11 февраля. 

Турнир «Winter Cup 2022»

«Металлист» (Харьков) - «Верес» (Ровно)  - 2:1

Солдат (55, в свои ворота), Балули (69, пен.) - Солдат (52)

«Металлист»: Рыбак, Риаскос, Мизюк, Федорив (Порох, 46), Горбунов, Сарапий, Демченко (Танковский, 58), Касарес (Траоре, 46, Подлепенец, 62), Балули (Чидомере, 87), Харрис, Пейшото (Давид да Ора, 46)

«Верес»: Кичак, Маргарян, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Кучеров (Гечев, 75), Крейда (Петько, 75), Г.Пасич, Панасенко (Гайдучек, 75), Дахновский (Сергийчук, 75), Шестаков (Полулях, 75)

Судья: Батахем Талак (Турция)

Стадион: Белек (Турция)

МЕТАЛЛИСТ - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Calm, 08.02.2022 21:17
    +2
    Первая лига бьёт УПЛ
    Ссылка
    Володимир Ляшенко, 08.02.2022 21:25
    +1
    Молодці! Показали характер, і в матчі з Чорноморцем, і в сьогоднішньому.
    Тепер 11го харків'яни просто зобов'язані вигравати цей кубок. Як прелюдію до виграшу Кубку України і поверненню в єврокубки вже цього року.
    Ссылка
    online
    UkrainianUPL, 08.02.2022 21:41
    0
    Очень классный турнир, жалко что мало команд с деньгами которые смогли бы подсобить турниру и развивать его. Спасибо Полесью и Металлисту чьи президенты как и Ринат Леонидович любят футбол. Теперь по играм. Очень жаль что в Турции нашли такого ужасного поля стадион, команды уровня Вереса и Полесья у себя в колхозах научились играть на таких полях. Сейчас в Харьков приехали футболисты с техническими харрактеристиками и играть на таких пастбищах они не привыкли, в Одессу приехали ребята которые играли в Европе и не знают что такое месиво. Но все равно сейчас можно уже наблюдать следующее. Верес команда не УПЛ, Черноморец строится и будет команда образца 2013, Полесье с вливанием уважаемого человека так же будет на уровне, а вот Верес.... Ну это как Закарпатье или Говерла будут лифтами. За Металлист уже не говорю, потому если такая трансферная политика продолжится у Динамо то 3го места даже Киевлянам не видать. Так что наш футбол ребята развивается, нужно больше щедрых владельцев и будет наша УПЛ как и раньше а то еще круче. СЛава Украине!
    Ссылка
    agins, 08.02.2022 21:33
    0
    Левый пенальти. игрок металиста сам сделала шах от мяча в сторону игрока вереса... Кто судил?
    Ссылка
    Calm, 08.02.2022 21:29
    0
    Александр Потапчук, 08.02.2022 21:24
    Нет, чьи спонсоры больше вложили в турнир, те команды и будут разыгрывать главный приз) Остальные играют за третье место!
    Бред...
    Ссылка
    Calm, 08.02.2022 21:41
    -1
    agins, 08.02.2022 21:33
    Левый пенальти. игрок металиста сам сделала шах от мяча в сторону игрока вереса... Кто судил?
    Мат
    Ссылка
    online
    Александр Потапчук, 08.02.2022 21:24
    -2
    Calm, 08.02.2022 21:17
    Первая лига бьёт УПЛ
    Нет, чьи спонсоры больше вложили в турнир, те команды и будут разыгрывать главный приз) Остальные играют за третье место!
    Ссылка
    online
    Александр Потапчук, 08.02.2022 21:27
    -4
    Совпадение, что Солдат забивает сначала туда, а потом и обратно? Да и пенальти...
    Ссылка
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