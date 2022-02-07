Металлист
0 : 0
Верес
08.02.2022 19:00   ТВ-трансляция: 

Металлист - Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка турнира «Winter Cup 2022»

  • 07.02.2022 22:40
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Металлист - Верес. Текстовая трансляция матча
© ФК Черноморец

Во втором туре «Winter Cup 2022», который проходит в турецком Белеке, во вторник, 8 февраля, встретятся футболисты харьковского «Металлиста» и «Вереса» из Ровно.   

Харьковчане в стартовой игре с одесским «Черноморцем» сыграли вничью 3:3, уйдя от поражения уже в компенсированное арбитром время. А в серии послематчевых пенальти подопечные Александра Кучера оказались сильнее одесситов. «Верес» же в первом туре потерпел поражение от житомирского «Полесья» 1:2 и пока занимает последне место в турнирной таблице.  Так что только победа сохранит шансы команде Юрия Вирта еще побороться за главный приз турнира.       

Начало матча «Металлист» - «Верес» в 19.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

Игорь Заржицкий, Sport.ua

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