Во втором туре «Winter Cup 2022», который проходит в турецком Белеке, во вторник, 8 февраля, встретятся футболисты харьковского «Металлиста» и «Вереса» из Ровно.

Харьковчане в стартовой игре с одесским «Черноморцем» сыграли вничью 3:3, уйдя от поражения уже в компенсированное арбитром время. А в серии послематчевых пенальти подопечные Александра Кучера оказались сильнее одесситов. «Верес» же в первом туре потерпел поражение от житомирского «Полесья» 1:2 и пока занимает последне место в турнирной таблице. Так что только победа сохранит шансы команде Юрия Вирта еще побороться за главный приз турнира.

Начало матча «Металлист» - «Верес» в 19.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.