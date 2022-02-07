Металлист — Верес. Прогноз и анонс на матч Winter Cup 2022

Во вторник, 8 февраля, состоится поединок товарищеского турнира Winter Cup 2022, в котором харьковский «Металлист» сыграет с «Вересом» из Ровно.

Матч пройдет в Турции. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

«Металлист»

Харьковская команда продолжает активно усиливаться, готовясь к выходу в украинскую Премьер-лигу. Мало кто сомневается, что «желто-синим» это не удастся.

В частности, «Металлист» подписал 22-летнего бразильского форварда Давида да Ору де Консейсао, приход которого в клуб анонсировал президент Александр Ярославский. Вполне возможно, что именно в матче против «Вереса» Давид да Ора дебютирует в составе харьковской команды.

Стоит отметить, что в первом матче Winter Cup 2022 «Металлист» обыграл «Черноморец» (3:3, 6:5 по пенальти). Харьковская команда спаслась от поражения на второй добавленной ко второму тайму минуте, когда Риаскос сделал счет 3:3, а в серии пенальти «желто-синие» были точнее.

«Металлист» очень уверенно выглядит под руководством главного тренера Александра Кучера. Несмотря на товарищеский характер турнира, харьковская команда нацелена только на победу.

«Верес»

Команда из Ровно продолжает подготовку ко второй части сезона под руководством известного украинского специалиста Юрия Вирта.

В первом поединке Winter Cup 2022 «Верес» уступил житомирскому «Полесью» со счетом 1:2, при этом в составе «Полесья» на поле вышел 35-летний украинский боксер Александр Усик.

«По большому счету, осталось определиться только еще с двумя потенциальными новичками, и кто из наших футболистов, выступавших минувшей осенью на правах аренды за «Ужгород», останется в «Вересе»… Пока же мы подписали трех зимних новичков: Жирайра Маргаряна, Владислава Крейду и Алана Аусси», — рассказал главный тренер «Вереса» Юрий Вирт о трансферных новостях своей команды.

Противостояние

Букмекеры единодушно считают «Металлист» фаворитом будущего поединка, несмотря на то, что «желто-синие» выступают в Первой лиге, а их соперники — в Премьер-лиге. На победу харьковской команды дают 1,8-1,9, на победу гостей — почти 4. Ничья оценивается коэффициентом 3,6-3,7.

Ориентировочные составы:

«Металлист»: Рыбка — Романюк, Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий, Демченко, Касарес, Траоре, Харрис, Риаскос.

«Верес»: Когут — Савошко, Аусси, Махнев, Данилюк, Петько, Полюлях, Кобак, Гечев, Гайдучик, Сергийчук.

8 февраля, вторник