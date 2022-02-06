ОФИЦИАЛЬНО: Металлист подписал бразильского нападающего

Давид да Ора де Консейсао продолжит карьеру в харьковском клубе

  • 06.02.2022 20:58
  • 4058 просмотров
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Металлист подписал бразильского нападающего
© ФК Металлист. Давид да Ора де Консейсао

Долгосрочный контракт с футбольным клубом «Металлист» подписал бразильский нападающий Давид да Ора да Консейсао.

22-летний форвард является воспитанником клуба «Витория», представляющего его родной город Салвадор.

В 2021 году Давид сыграл за «Виторию» 59 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 5 голевых передач.

В «Металлисте» футболист будет выступать под номером 33.

Вечером 6 февраля Давид провел в Турции первую тренировку с новой командой, по окончании которой прокомментировал свой переход в «Металлист».

«Не буду скрывать, очень рад оказаться здесь. После прошлого сезона в «Витории», который получился не слишком удачным для команды, но довольно неплохим для меня, я понимал, что зимой будут предложения от других клубов. В начале января со мной связались мой агент и представители «Металлиста». Они мне рассказали о команде, о славной истории клуба. Я узнал, что в «Металлисте» играли такие футболисты, как Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер. После этого разговора у меня уже не было сомнений, соглашаться или не соглашаться на переход в «Металлист». Все бразильцы мечтают играть в Европе. Я не исключение и должен использовать этот шанс.

Номер 33 выбрал на удачу, ведь мне уже рассказали, что раньше под ним в «Металлисте» играл нападающий, который много забивал. Надеюсь, с Божьей помощью, мне тоже удастся как можно чаще радовать болельщиков. Знаю, что в команде много легионеров, большая конкуренция, но меня это не пугает. Я здесь, чтобы забивать, помогать команде выигрывать и добиваться поставленных целей», — сказал Давид.

Источник — ФК Металлист

(44 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    ___FunnyCat, 06.02.2022 21:16
    +4
    Это про него говорили , что он быстрее Тайсона и с ударом лучше чем у Жажи ?
    Ссылка
    online
    Augusto, 06.02.2022 21:25
    +2
    Артем Дима футболист, 06.02.2022 21:09
    Это то палено с 3й лиги Бразилии)))
    Поучи для начала грамматику, "пАлено" С подворотни.
    Ссылка
    ABTO6yC1925, 06.02.2022 21:17
    +2
    Добро пожаловать
    Ссылка
    Михайло Кудієнко, 06.02.2022 22:00
    +1
    Ярославський вкурсі про ліміт, чому він не підписує українців(тих що підписали, то рівень першої ліги)
    Ссылка
    online
    avtv5555, 06.02.2022 22:23
    0
    Смотрел нарезки его игр. Скорость хорошая, удар тоже. Заиграет или нет, покажет будущее.
    Ссылка
    online
    Алексей Голяченко, 06.02.2022 21:37
    0
    Ярославский что решил их коллекционировать ? А потом в серванте держать ?
    Ссылка
    MykolaTesla, 06.02.2022 21:34
    0
    Щось занадто складно дався трансфер форварда, який навіть у бразильській Серіі С майже не забивав.
    Ссылка
    online
    Олексій Коваль, 06.02.2022 22:12
    -2
    Ему что-то не сказали, Тайсон, Марлос, Клейтон Шав'єр играли совершенно в другой команде
    Ссылка
    online
    Юрий Д, 06.02.2022 21:33
    -3
    Это тот чудак с третьего дивизиона чемпионата Бразилии. Добро пожаловать в параллельную реальность под названием Металлист2021
    Ссылка
    Артем Дима футболист, 06.02.2022 21:09
    -4
    Это то палено с 3й лиги Бразилии)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности