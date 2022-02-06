ОФИЦИАЛЬНО: Металлист подписал бразильского нападающего

Долгосрочный контракт с футбольным клубом «Металлист» подписал бразильский нападающий Давид да Ора да Консейсао.
22-летний форвард является воспитанником клуба «Витория», представляющего его родной город Салвадор.
В 2021 году Давид сыграл за «Виторию» 59 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав 5 голевых передач.
В «Металлисте» футболист будет выступать под номером 33.
Вечером 6 февраля Давид провел в Турции первую тренировку с новой командой, по окончании которой прокомментировал свой переход в «Металлист».
«Не буду скрывать, очень рад оказаться здесь. После прошлого сезона в «Витории», который получился не слишком удачным для команды, но довольно неплохим для меня, я понимал, что зимой будут предложения от других клубов. В начале января со мной связались мой агент и представители «Металлиста». Они мне рассказали о команде, о славной истории клуба. Я узнал, что в «Металлисте» играли такие футболисты, как Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер. После этого разговора у меня уже не было сомнений, соглашаться или не соглашаться на переход в «Металлист». Все бразильцы мечтают играть в Европе. Я не исключение и должен использовать этот шанс.
Номер 33 выбрал на удачу, ведь мне уже рассказали, что раньше под ним в «Металлисте» играл нападающий, который много забивал. Надеюсь, с Божьей помощью, мне тоже удастся как можно чаще радовать болельщиков. Знаю, что в команде много легионеров, большая конкуренция, но меня это не пугает. Я здесь, чтобы забивать, помогать команде выигрывать и добиваться поставленных целей», — сказал Давид.
Источник — ФК Металлист
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