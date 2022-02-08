Александр КУЧЕР: «Вроде Верес два забил, а победил Металлист»

Главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал победу своей команды над ровенским «Вересом» (2:1) в матче Winter Cup 2022.

«Вроде «Верес» два забил, а победил «Металлист». Бывает и такое в футболе - есть такие курьезы. Сегодня он был в нашу пользу.

В первом тайме владели преимуществом и создавали моменты, но не было ударов и завершения. В перерыве сказали, что надо добавить агрессии впереди. Пошли вперед и попали в плен - пропустили. Но чудо и ветер нам помогли - задул мяч в ворота.

Мне понравилось, что ребята не остановились и бежали вперед, хотели забить мяч. И им это удалось. Я хочу отметить соперника, у которого были хорошие моменты. Они выбегали в контратаки и тоже могли нам забивать», - сказал Кучер.