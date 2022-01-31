Блестящий Нерес! Шахтер дожал Црвену Звезду в товарищеском матче

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Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Црвена Звезда» - 3:2
Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 – Драгович, 58, Омойжуанфо, 68
На 79 минуте Милан Павков («Црвена Звезда») не забил пенальти (вратарь).
Пиччини, 16, Катай, 36
«Шахтер» (1-й тайм): Трубин – Исмаили, Матвиенко, Марлон (Бондарь, 42), Додо – Маркос Антонио, Майкон – Мудрик, Педриньо, Нерес – Мораес.
«Шахтер» (2-й тайм): Трубин – Корниенко, Витао, Бондарь, Винисиус – Бондаренко, Степаненко – Нерес, Судаков, Тете – Фернандо.
«Црвена Звезда»: Попович – Родич, Драгович, Панков, Еракович (Гаич, 55) – Срнич, Саного – Катай, Иванич, Пиччини – Омойжуанфо.
Стадион: «Regnum Carya Golf & Spa Resort» (Белек, Турция).
ШАХТЕР-ЦРВЕНА ЗВЕЗДА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 10°C
Александр Снитко, Sport.ua
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Но статьи про Шахтёр на спорт уа пишутся в последнее время исключительно в нотах, браво и бис...
Смешно
Но статьи про Шахтёр на спорт уа пишутся в последнее время исключительно в нотах, браво и бис...
Смешно
Но статьи про Шахтёр на спорт уа пишутся в последнее время исключительно в нотах, браво и бис...
Смешно
Но статьи про Шахтёр на спорт уа пишутся в последнее время исключительно в нотах, браво и бис...
Смешно
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