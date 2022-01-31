Шахтер Донецк
3 : 2
Црвена Звезда
31.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Блестящий Нерес! Шахтер дожал Црвену Звезду в товарищеском матче

Усилиями небезызвестного Александара Драговича сербский коллектив отыграл два мяча по ходу игры

  • 31.01.2022 17:52
  • 1602 просмотра
  • 11 комментариев
Блестящий Нерес! Шахтер дожал Црвену Звезду в товарищеском матче
© ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч. 

«Шахтер» – «Црвена Звезда» - 3:2

Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 – Драгович, 58, Омойжуанфо, 68

На 79 минуте Милан Павков («Црвена Звезда») не забил пенальти (вратарь).

 Пиччини, 16, Катай, 36

«Шахтер» (1-й тайм): Трубин – Исмаили, Матвиенко, Марлон (Бондарь, 42), Додо – Маркос Антонио, Майкон – Мудрик, Педриньо, Нерес – Мораес.

«Шахтер» (2-й тайм): Трубин – Корниенко, Витао, Бондарь, Винисиус – Бондаренко, Степаненко – Нерес, Судаков, Тете – Фернандо.

«Црвена Звезда»: Попович – Родич, Драгович, Панков, Еракович (Гаич, 55) – Срнич, Саного – Катай, Иванич, Пиччини – Омойжуанфо.

Стадион: «Regnum Carya Golf & Spa Resort» (Белек, Турция).

ШАХТЕР-ЦРВЕНА ЗВЕЗДА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funnycat--, 31.01.2022 18:01
    +4
    Alexandr Mobis, 31.01.2022 17:55
    На хорошей ноте заканчиваем первый сбор!
    Посмешище Плекс он же Бульба Сумкин давай вопи что у тебя один аккаунт и с других ты не сидишь
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    syrkis-shybkis, 31.01.2022 18:06
    +1
    adidas777, 31.01.2022 18:03
    Выиграли по чистой случайности. Если бы не Трубин и вовсе бы проиграли.
    Но статьи про Шахтёр на спорт уа пишутся в последнее время исключительно в нотах, браво и бис...
    Смешно
    Смешно-это ты
    Ссылка
    4ингаn4гук, 31.01.2022 18:05
    +1
    adidas777, 31.01.2022 18:03
    Выиграли по чистой случайности. Если бы не Трубин и вовсе бы проиграли.
    Но статьи про Шахтёр на спорт уа пишутся в последнее время исключительно в нотах, браво и бис...
    Смешно
    динамо охранники с Люксембурга долбят
    Ссылка
    Kozak Kozaki, 31.01.2022 18:08
    0
    Опять ни чего не светит в Европе Шахтеру. Таже игра та же стратегия перекатывание мяча тот же тренер. Может выиграют чем Украины ни кому не нужное первое место.
    Ссылка
    online
    AK.228, 31.01.2022 18:05
    0
    adidas777, 31.01.2022 18:03
    Выиграли по чистой случайности. Если бы не Трубин и вовсе бы проиграли.
    Но статьи про Шахтёр на спорт уа пишутся в последнее время исключительно в нотах, браво и бис...
    Смешно
    🧯🧯
    Ссылка
    online
    AK.228, 31.01.2022 18:04
    0
    Стоит избегать спаррингов с костоломами... Себе дороже на выходе...
    Ссылка
    adidas777, 31.01.2022 18:03
    -1
    Выиграли по чистой случайности. Если бы не Трубин и вовсе бы проиграли.
    Но статьи про Шахтёр на спорт уа пишутся в последнее время исключительно в нотах, браво и бис...
    Смешно
    Ссылка
    Serhii P., 31.01.2022 17:53
    -2
    Нерес - топ!
    Ссылка
    online
    Alexandr Mobis, 31.01.2022 17:55
    -5
    На хорошей ноте заканчиваем первый сбор!
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    New Zealander, 31.01.2022 18:00
    -7
    Браво! Просто потрясающе и блестяще Шахтер!
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    m@D._.kroT_, 31.01.2022 17:57
    -9
    Классный матч,Марлону здоровья что бы не было травмы ,Нерес и Трубин топ ,а драгович мурло ,видно что в дынамо играл
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