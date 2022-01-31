Шахтер - Црвена Звезда - 3:2. Дубль Нереса. Видео голов и обзор матча

«Шахтер» провел контрольный матч против «Црвены Звезды». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Роберто Де Дзерби.
Дубль оформил новичок команды Давид Нерес.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Црвена Звезда.
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Црвена Звезда.
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
Источник — Sport.ua
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