Шахтер Донецк
3 : 2
Црвена Звезда
31.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер - Црвена Звезда - 3:2. Дубль Нереса. Видео голов и обзор матча

Команда Де Дзерби выиграла контрольный матч

  • 31.01.2022 18:21
  • 2417 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер - Црвена Звезда - 3:2. Дубль Нереса. Видео голов и обзор матча
© shakhtar.com

«Шахтер» провел контрольный матч против «Црвены Звезды». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Роберто Де Дзерби.

Дубль оформил новичок команды Давид Нерес.

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
68' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Црвена Звезда.
58' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Црвена Звезда.
18' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
13' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 31.01.2022 19:21
    +2
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    online
    Voxa Hvedyk, 31.01.2022 19:28
    +1
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