В понедельник, 31 января, донецкий «Шахтер» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет товарищеский матч против сербской «Црвены Звезды». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

Шахтер Донецк

Команда Роберто Де Дзерби, которая ушла на зимний перерыв в статусе лидера турнирной таблицы чемпионата украинской Премьер-лиги, в это межсезонье успела провести два товарищеских матча. В первом «горняки» разгромили австрийский «Вольфсбергер» (4:1), а во втором сыграли в безголевую ничью с «Мариуполем» (0:0).

Должны были дончане померяться силами с белорусским «Шахтером» из Солигорска, однако тот спарринг был отменен. Из еврокубков подопечные Де Дзерби уже вылетели, поэтому весной они постараются вернуть себе чемпионство и национальный Кубок. Отрыв в УПЛ от киевского «Динамо» составляет всего лишь два очка, поэтому вся борьба еще впереди.

Црвена Звезда

Клуб из Белграда имеет огромный опыт выступлений в еврокубках, где стабильно играет из года в год. По итогам минувшего сезона «Црвена Звезда» четвертый раз подряд стала чемпионом Сербии, а также впервые за длительное время выиграла Кубок, оформив золотой дубль.

Главным триумфом в истории «красно-белых» является победа в Кубке европейских чемпионов – аналоге Лиги чемпионов в 1991 году. В 1979 году «Црвена Звезда» добралась до финала Кубка УЕФА. Однако в новейшей истории о подобных свершениях сербский клуб может только мечтать.

Стоит отметить, что за «Црвену Звезду» выступает 30-летний защитник сборной Австрии Александар Драгович, который с 2013 по 2016 годы защищал цвета киевское «Динамо».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Шахтер» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.48 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Шахтер» Донецк: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Бондаренко, Тете, Патрик, Мудрик, Мораес.

31 января, понедельник